Alison e Álvaro perdem para dupla da Letônia e dão adeus às Olimpíadas

Álvaro FIlho e Alison foram eliminados dos Jogos Olímpicos de Tóquio Crédito: Vitor Jubini

Alison e Álvaro filho estão eliminados das Olimpíadas de Tóquio. Na noite desta terça-feira (03), o capixaba e o paraibano foram derrotados pelos letões Plavins e Tocs por 2 sets a 0, com parciais de 21 a 16 e 21 a 19. A dupla da Letônia já tinha eliminado Bruno Schmidt e Evandro da competição. As últimas três finais olímpicas tiveram um capixaba em quadra, o que não vai acontecer nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

O vôlei brasileiro não ficava de fora de uma final olímpica desde Atlanta-1996. No feminino, o Brasil também não conseguiu avançar para a disputa de medalha.

O JOGO

Algozes de Bruno Schmidt e Evandro nas oitavas de final, os letões entraram motivados para eliminarem mais uma dupla brasileira. O problema é que a missão deles contra Alison e Álvaro Filho era muito mais difícil. Ainda assim, eles provaram que não estavam para brincadeira. O jogo começou muito equilibrado, sem ninguém abrir vantagem. Mas na reta final do primeiro set, os brasileiros erraram muitos ataques e viram a dupla da Letônia fechar em 21 a 16.

Alison e Álvaro Filho estavam longe de seus melhores dias. No segundo set o roteiro se repetiu: muitos erros de ataque e falhas defensivas. Os letões mantiveram um alto nível na partida e venceram o segundo set por 21 a 19.