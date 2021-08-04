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Vôlei de Praia

Alison e Álvaro perdem para dupla da Letônia e dão adeus às Olimpíadas

As últimas três finais olímpicas tiveram um capixaba em quadra, o que não vai acontecer nos Jogos Olímpicos de Tóquio

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 22:47

Filipe Souza

Filipe Souza

Publicado em 

03 ago 2021 às 22:47
Álvaro Filho e Alison nas quartas de final do vôlei de praia
Álvaro FIlho e Alison foram eliminados dos Jogos Olímpicos de Tóquio Crédito: Vitor Jubini
 Alison e Álvaro filho estão eliminados das Olimpíadas de Tóquio. Na noite desta terça-feira (03), o capixaba e o paraibano foram derrotados pelos letões Plavins e Tocs por 2 sets a 0, com parciais de 21 a 16 e 21 a 19. A dupla da Letônia já tinha eliminado Bruno Schmidt e Evandro da competição. As últimas três finais olímpicas tiveram um capixaba em quadra, o que não vai acontecer nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
O vôlei brasileiro não ficava de fora de uma final olímpica desde Atlanta-1996. No feminino, o Brasil também não conseguiu avançar para a disputa de medalha.

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O JOGO

Algozes de Bruno Schmidt e Evandro nas oitavas de final, os letões entraram motivados para eliminarem mais uma dupla brasileira. O problema é que a missão deles contra Alison e Álvaro Filho era muito mais difícil. Ainda assim, eles provaram que não estavam para brincadeira. O jogo começou muito equilibrado,  sem ninguém abrir vantagem. Mas na reta final do primeiro set, os brasileiros erraram muitos ataques e viram a dupla da Letônia fechar em 21 a 16. 
Alison e Álvaro Filho estavam longe de seus melhores dias. No segundo set o roteiro se repetiu: muitos erros de ataque e falhas defensivas. Os letões mantiveram um alto nível na partida e venceram o segundo set por 21 a 19.

Alison e Álvaro perdem para dupla da Letônia no Vôlei de Praia

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