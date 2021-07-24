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Olimpíadas de Tóquio

O Coroa tá on! Alison brinca com experiência e comemora estreia com vitória

Capixaba valorizou parceria com Álvaro Filho e está feliz em representar bem o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 02:00

Públicado em 

24 jul 2021 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Alison e Álvaro Filho vencem na estreia das Olimpíadas de Tóquio
Alison e Álvaro Filho vencem na estreia das Olimpíadas de Tóquio Crédito: Vitor Jubini
Do alto de seus 35 anos, o calixaba Alison Cerutti está em sua terceira olimpíada e já acumula duas medalhas olímpicas, sendo a última o ouro conquistado ao lado de Bruno Schmidt, no Rio de Janeiro em 2016. Praticamente veterano no esporte, o Mamute falou com bom humor sobre o momento que vive ao lado do parceiro Álvaro Filho e garantiu que o “Coroa” tá on.
“Cada experiência é diferente. Na primeira Olimpíada eu era o novo, na segunda era o experiente, na terceira eu já sou o coroa. Ajudando um menino que acreditou em mim e estou muito feliz de estar aqui hoje fazendo parte dessa história, entrando para a história no mundo olímpico”, afirmou Alison após conquistar a vitória sobre a dupla argentina formada por Julian Azaad e Nicolas Capogrosso, na noite desta sexta-feira (23).

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Em um ciclo olímpico de cinco anos e que teve três parceiros, Alison destacou a força que recebeu de Álvaro Filho. O entrosamento em quadra é fruto de muito treino, muita conversa e de uma relação pautada na confiança.
“Nossa parceria é muito parecida com a minha e do Emanuel (Londres-2012). Quando eu fui jogar com Emanuel ele já era campeão olímpico, já tinha medalha, campeão mundial. Eu queria muito ganhar com ele, igual o Álvaro quer vencer comigo. Tô muito feliz que ele acreditou em mim mesmo cinco anos depois de ser campeão olímpico. E a gente tá aqui hoje representando o Brasil bem.” 

Vitória de Alison e Álvaro contra dupla da Argentina no vôlei de praia

A dupla volta à quadra na próxima terça-feira (27) às 0h, para encarar a dupla americana formada por Lucena e Dalhausser. Promessa de jogo muito difícil, mas que ousa duvidar do "coroa"? 

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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