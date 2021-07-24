O Coroa tá on! Alison brinca com experiência e comemora estreia com vitória

Alison e Álvaro Filho vencem na estreia das Olimpíadas de Tóquio Crédito: Vitor Jubini

Do alto de seus 35 anos, o calixaba Alison Cerutti está em sua terceira olimpíada e já acumula duas medalhas olímpicas, sendo a última o ouro conquistado ao lado de Bruno Schmidt, no Rio de Janeiro em 2016. Praticamente veterano no esporte, o Mamute falou com bom humor sobre o momento que vive ao lado do parceiro Álvaro Filho e garantiu que o “Coroa” tá on.

“Cada experiência é diferente. Na primeira Olimpíada eu era o novo, na segunda era o experiente, na terceira eu já sou o coroa. Ajudando um menino que acreditou em mim e estou muito feliz de estar aqui hoje fazendo parte dessa história, entrando para a história no mundo olímpico”, afirmou Alison após conquistar a vitória sobre a dupla argentina formada por Julian Azaad e Nicolas Capogrosso, na noite desta sexta-feira (23).

Em um ciclo olímpico de cinco anos e que teve três parceiros, Alison destacou a força que recebeu de Álvaro Filho. O entrosamento em quadra é fruto de muito treino, muita conversa e de uma relação pautada na confiança.

“Nossa parceria é muito parecida com a minha e do Emanuel (Londres-2012). Quando eu fui jogar com Emanuel ele já era campeão olímpico, já tinha medalha, campeão mundial. Eu queria muito ganhar com ele, igual o Álvaro quer vencer comigo. Tô muito feliz que ele acreditou em mim mesmo cinco anos depois de ser campeão olímpico. E a gente tá aqui hoje representando o Brasil bem.”

Vitória de Alison e Álvaro contra dupla da Argentina no vôlei de praia