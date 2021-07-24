Ágatha e Duda estreiam com vitória sobre argentinas em Tóquio

Ágatha e Duda venceram a dupla argentina por 2 sets a 0 Crédito: Wander Roberto/COB

As brasileiras Ágatha e Duda superaram um mau início de partida para vencer as argentinas Gallay e Pereira, nesta sexta-feira (23, horário de Brasília), em sua estreia nas Olimpíadas de Tóquio . Elas estiveram quatro pontos atrás no primeiro set, mas triunfaram por 2 a 0, parciais de 21/19 e 21/11.

Demonstrando algum nervosismo no começo do duelo, as favoritas cresceram e impuseram sua qualidade claramente superior. Após uma primeira parcial equilibrada, a segunda foi dominada com tranquilidade.

Antes de Ágatha e Duda, Alison e Álvaro também tinham confirmado sua condição de favoritos diante de uma dupla argentina.