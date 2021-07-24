Capixaba vai bem, mas Brasil cai para a Noruega na estreia do handebol masculino

Brasil foi derrotado pela Noruega no handebol masculino Crédito: Reprodução | SporTV

Com o pivô capixaba Vinícius Teixeira em quadra, a seleção brasileira de handebol perdeu para a Noruega por 27 a 24 na estreia das Olimpíadas de Tóquio , na manhã deste sábado (24) em Tóquio (noite de sexta-feira (23) no Brasil. Os brasileiros fizeram uma boa partida e foram para o intervalo em vantagem, mas acabaram sucumbindo diante da forte equipe europeia, pela primeira rodada do grupo A.

Embalando o desempenho brasileiro, o atleta capixaba foi o principal destaque dos primeiros minutos de partida, anotando os dois primeiros gols do Brasil nos Jogos Olímpicos. O Brasil chegou a abrir 5 a 1 no placar, inclusive marcando três gols com um jogador a menos em quadra.

Ainda no primeiro tempo, os noruegueses encostaram no placar e assumiram a ponta nos primeiros minutos da etapa final. Administrando o placar, os europeus se mantiveram na frente até o final.