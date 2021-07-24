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Estreia em Tóquio

Capixaba vai bem, mas Brasil cai para a Noruega na estreia do handebol masculino

Embalando o desempenho brasileiro, Vinícius Teixeira  foi o principal destaque dos primeiros minutos de partida, anotando os dois primeiros gols dos Jogos Olímpicos.  Apesar do bom desempenho,  o Brasil sucumbiu no segundo tempo

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 23:10

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

23 jul 2021 às 23:10
Brasil foi derrotado pela Noruega no handebol masculino
Brasil foi derrotado pela Noruega no handebol masculino Crédito: Reprodução | SporTV
Com o pivô capixaba Vinícius Teixeira em quadra, a seleção brasileira de handebol perdeu para a Noruega por 27 a 24 na estreia das Olimpíadas de Tóquio, na manhã deste sábado (24) em Tóquio (noite de sexta-feira (23) no Brasil. Os brasileiros fizeram uma boa partida e foram para o intervalo em vantagem, mas acabaram sucumbindo diante da forte equipe europeia, pela primeira rodada do grupo A.
Embalando o desempenho brasileiro, o atleta capixaba foi o principal destaque dos primeiros minutos de partida, anotando os dois primeiros gols do Brasil nos Jogos Olímpicos. O Brasil chegou a abrir 5 a 1 no placar, inclusive marcando três gols com um jogador a menos em quadra.
Ainda no primeiro tempo, os noruegueses encostaram no placar e assumiram a ponta nos primeiros minutos da etapa final. Administrando o placar, os europeus se mantiveram na frente até o final. 
O handebol conta com dois grupos de seis, com os quatro primeiros avançando de fase. Além de Brasil e Noruega, o grupo A conta com França, Alemanha, Espanha e Argentina. É um lado considerado mais forte do que o grupo B, que tem Bahrein, Japão, Portugal, Dinamarca, Suécia e Egito. A equipe brasileira volta à quadra no domingo (25) contra a França, outra potência da modalidade.

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