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Olimpíadas

Boletim de Ouro #1: conheça os nove capixabas que foram para Tóquio

Ao todo, o Espírito Santo possui nove representantes divididos em seis modalidades; saiba quem são eles, além dos dias e horários das provas de cada um no Japão

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 19:44

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

23 jul 2021 às 19:44
Boletim de Ouro #1: tudo sobre os nove capixabas em Tóquio
Boletim de Ouro #1: tudo sobre os nove capixabas em Tóquio Crédito: Arte A Gazeta
Foi dada a largada para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e o Espírito Santo possui nove representantes nos Jogos, divididos em seis modalidades. Para nosso internauta não perder nenhum detalhe, A Gazeta preparou o Boletim de Ouro, quadro semanal que vai ao ar todas as sextas-feiras para falar sobre a semana de cada um dos atletas e a agenda de provas. 
Acesse o site especial das Olimpíadas em A Gazeta
No primeiro vídeo, preparamos uma breve apresentação de cada um dos capixabas: quem são, quais esportes disputam e quando vão estrear nos Jogos Olímpicos. O único que já atuou foi Richarlison, autor de três gols na vitória do Brasil sobre a Alemanha no futebol masculino.
Com vocês, o Boletim de Ouro #1:

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