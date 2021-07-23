Boletim de Ouro #1: conheça os nove capixabas que foram para Tóquio

Foi dada a largada para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e o Espírito Santo possui nove representantes nos Jogos, divididos em seis modalidades. Para nosso internauta não perder nenhum detalhe, A Gazeta preparou o Boletim de Ouro, quadro semanal que vai ao ar todas as sextas-feiras para falar sobre a semana de cada um dos atletas e a agenda de provas.
No primeiro vídeo, preparamos uma breve apresentação de cada um dos capixabas: quem são, quais esportes disputam e quando vão estrear nos Jogos Olímpicos. O único que já atuou foi Richarlison, autor de três gols na vitória do Brasil sobre a Alemanha no futebol masculino.
Com vocês, o Boletim de Ouro #1: