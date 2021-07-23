Reveja a live sobre a abertura oficial dos Jogos Olímpicos do Japão

A Cerimônia de abertura dos Jogos de Tóquio não contou com a presença de público no Estádio Olímpico Crédito: Vitor Jubini

Começou! Com os Jogos Olímpicos do Japão abertos oficialmente nesta sexta-feira (23), a maratona esportiva diária irá se repetir até o próximo dia 8 de agosto. Devido às restrições impostas pela pandemia do coronavírus, a cerimônia de abertura, realizada no Estádio Olímpico de Tóquio não pode contar com a presença do público. Ainda que sem os espectadores, o evento encantou pelas homenagens, lembranças da história do Japão, e claro, com muita tecnologia.

O ápice da cerimônia foi o momento em que a tenista nipônica Naomi Osaka, ativista em causas humanitárias e de igualdades sociais, acendeu a pira olímpica após "escalar" o Monte Fuji. De fato não teve público, mas teve capixaba sim. Presentes no palco do evento, o jornalista Filipe Souza e o fotógrafo Vitor Jubini registraram tudo o que ocorreu de melhor na abertura olímpica. Além disso, o judoca Nacif Elias, nascido em Vitória, teve a honra de desfilar com a bandeira do Líbano, país pelo qual se naturalizou.