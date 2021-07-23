Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Olimpíadas
  • Reveja a live sobre a abertura oficial dos Jogos Olímpicos do Japão
No palco do evento

Reveja a live sobre a abertura oficial dos Jogos Olímpicos do Japão

Com a Olimpíada oficialmente iniciada nesta sexta-feira (23),  jornalista Filipe Souza e o fotógrafo Vitor Jubini comentaram o que houve de mais marcante no Estádio Nacional de Tóquio

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 14:53

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

23 jul 2021 às 14:53
Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020
A Cerimônia de abertura dos Jogos de Tóquio não contou com a presença de público no Estádio Olímpico Crédito: Vitor Jubini
Começou! Com os Jogos Olímpicos do Japão abertos oficialmente nesta sexta-feira (23), a maratona esportiva diária irá se repetir até o próximo dia 8 de agosto. Devido às restrições impostas pela pandemia do coronavírus, a cerimônia de abertura, realizada no Estádio Olímpico de Tóquio não pode contar com a presença do público. Ainda que sem os espectadores, o evento encantou pelas homenagens, lembranças da história do Japão, e claro, com muita tecnologia.
Confira o site exclusivo da cobertura olímpica de A Gazeta
O ápice da cerimônia foi o momento em que a tenista nipônica Naomi Osaka, ativista em causas humanitárias e de igualdades sociais, acendeu a pira olímpica após "escalar" o Monte Fuji. De fato não teve público, mas teve capixaba sim. Presentes no palco do evento, o jornalista Filipe Souza e o fotógrafo Vitor Jubini registraram tudo o que ocorreu de melhor na abertura olímpica. Além disso, o judoca Nacif Elias, nascido em Vitória, teve a honra de desfilar com a bandeira do Líbano, país pelo qual se naturalizou.
Após a belíssima cerimônia, a dupla do ES no japão comentou o que houve de melhor no Estádio Nacional em uma live no Site de A Gazeta. Reveja abaixo:

Mais Olimpíadas

Cerimônia de Abertura: Nacif Elias entra como porta-bandeira do Líbano

Judoca argelino desiste das Olimpíadas para não enfrentar israelense

Com capixaba em quadra, seleção de handebol masculino estreia na Olimpíada

Luz, câmera, ação e conexão: os bastidores da viagem da dupla de A Gazeta até Tóquio

Teste seus conhecimentos sobre os capixabas nas Olimpíadas de Tóquio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

A Gazeta Japão Tóquio Olimpíadas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados