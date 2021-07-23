Cerimônia de Abertura: Nacif Elias entra como porta-bandeira do Líbano

O judoca capixaba Nacif Elias entrou como porta-bandeira da delegação do Líbano durante a Cerimônia de Abertura das Olimpíadas de Tóquio, na manhã desta sexta-feira (23), no Estádio Olímpico de Tóquio. Nacif teve a atleta libanesa de tiro, Ray Bassil, como dupla na cerimônia.
Nacif nasceu em Vitória e chegou a defender a seleção brasileira de judô, mas se naturalizou libanês em 2013. Ele representa o país do Oriente Médio na categoria abaixo de 81 kg e terá sua primeira luta no dia 26, contra Sungho Lee, da Coreia do Sul.
Antes da cerimônia, Nacif se disse honrado pelo convite e feliz pelo reconhecimento do povo libanês. Ele foi comunicado da decisão do comitê olímpico do país pelo seu técnico, Francoois Saade, e afirmou que a busca pela medalha é um "sonho de criança".
"Meu técnico Francoois Saade que me comunicou que o Comitê Olímpico Libanês me escolheu para ser a o porta-bandeira junto com a Ray Bassil. Estou super feliz, me sinto honrado por ser escolhido para ser o porta-bandeira, em meio de vários atletas libaneses. Isto mostra o carinho e o reconhecimento que o Líbano tem por mim! Meu coração está em paz, tudo que eu podia fazer, foi feito, estou bastante focado e concentrado. Agora, é hora de dar o meu melhor e buscar esta medalha que eu sonho desde criança”, disse.