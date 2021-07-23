Judoca argelino desiste das Olimpíadas para não enfrentar israelense

O judoca argelino Fethi Nourine decidiu abrir mão de disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio para não ter que enfrentar um adversário israelense em seu chaveamento, anunciou ele na televisão argelina na noite de quinta-feira (23).
Nourine teria que lutar contra o sudanês Mohamed Abdalrassool na segunda-feira (26), na primeira rodada de sua categoria, antes de ter pela frente o israelense Tohar Butbul na fase seguinte. "Trabalhamos muito para nos classificar para os Jogos, mas a causa palestina é maior do que tudo isso", declarou ele à televisão.
Não é a primeira vez que Nourine desiste de uma competição por esse motivo. Ele também agiu da mesma forma no Mundial de Tóquio em 2019.