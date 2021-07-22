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Luz, câmera, ação e conexão: os bastidores da viagem da dupla de A Gazeta até Tóquio

Todos os acontecimentos entre a preparação e a chegada do jornalista Filipe Souza e do fotógrafo Vitor Jubini ao Japão foram registrados. Os dois participam de uma live nesta sexta (23) e comentarão a abertura oficial dos Jogos

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 19:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2021 às 19:45
Olimpíada
A viagem até o Japão foi feita com uma conexão em Frankfurt, na Alemanha e durou quase 24 horas Crédito: Vitor Jubini
Ir ao Japão significa encarar uma viagem que vai exigir longas horas de voo, conexões em aeroportos e ainda paciência sentado à poltrona do avião até chegar ao destino. Isso tudo em meio à pandemia, que eleva ainda mais a burocracia para se chegar à sede dos Jogos Olímpicos de 2021. Cansativo? Sim, mas pergunte ao jornalista Filipe Souza e ao fotógrafo Vitor Jubini, a dupla da Gazeta que faz a cobertura das Olimpíadas, se não passariam por tudo novamente.
Tudo o que fizeram antes, durante os preparativos até embarque, e também a chegada ao Japão foi registrado pelas lentes calibradas de Jubini. E um período de pouco mais de um dia, eles saíram de São Paulo e chegaram ao Japão. No meio do caminho, uma escala demorada e impressionante na escala feita no Aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, com direito a deslocamento de trem dentro do terminal para chegar ao local de embarque rumo ao país asiático.
Confira o site especial das Olimpíadas de A Gazeta
Nesta quinta-feira (22), a dupla chegou ao destino, onde permanecerá até o fim das Olimpíadas. É bem verdade que algumas modalidades já começaram, mas os Jogos de Tóquio serão de fato iniciados na manhã desta sexta (23), a partir das 8 horas, com transmissão da TV Gazeta.
Após o desfile com as delegações - devido à pandemia, o número de participantes será limitado - A dupla capixaba entra novamente em ação, às 11 horas, para comentar o que de melhor aconteceu na cerimônia com o acionamento da pira olímpica e também projetar o que há de melhor no primeiro dia oficial de competições.

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