Reveja: Equipe de A Gazeta chega ao Japão e projeta as chances dos capixabas

Após passarem muitas horas dentro de um avião entre o Brasil e o Japão, já contando com as conexões, o jornalista Filipe Souza e o fotógrafo Vitor Jubini, que formam a equipe de A Gazeta nos Jogos Olímpicos, enfim, aportaram em Tóquio nesta quinta-feira (22). E foi de outro lado do mundo, em meio aos trâmites burocráticos necessários para entrarem no país asiático, que eles contaram as primeiras impressões em solo nipônico.