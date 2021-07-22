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Em solo nipônico

Reveja: Equipe de A Gazeta chega ao Japão e projeta as chances dos capixabas

Após desembarcarem em Tóquio, Filipe Souza e Vitor Jubini comentaram sobre a longa e exaustiva viagem, e ainda analisaram quais atletas do ES estão mais cotados e com possibilidades de medalhas

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 16:07

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

22 jul 2021 às 16:07
Live
Já no Japão, Filipe Souza e Vitor Jubini falaram sobre os capixabas com mais chances de medalhas Crédito: Reprodução
Após passarem muitas horas dentro de um avião entre o Brasil e o Japão, já contando com as conexões, o jornalista Filipe Souza e o fotógrafo Vitor Jubini, que formam a equipe de A Gazeta nos Jogos Olímpicos, enfim, aportaram em Tóquio nesta quinta-feira (22). E foi de outro lado do mundo, em meio aos trâmites burocráticos necessários para entrarem no país asiático, que eles contaram as primeiras impressões em solo nipônico.

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Na segunda live olímpica ocorrida pouco depois do desembarque, a dupla capixaba deu um breve panorama aos internautas sobre o que passaram ao longo do voos e escalas, e claro, já falaram do desempenho brilhante de Richarlison na estreia canarinha diante da Alemanha. Eles ainda projetaram os capixabas com mais chances de fazer bonito na terra do sol nascente.
Confira o site especial de Olimpíadas de A Gazeta
Perdeu a live? Sem problemas. Reveja abaixo tudo o que foi falado pela dupla no papo descontraído com o jornalista Daniel Pasti. Medalha de ouro desde já para a vitória sobre o sono e o "jet lag" causado pela diferença de fuso horário.

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