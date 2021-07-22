Reveja: Equipe de A Gazeta chega ao Japão e projeta as chances dos capixabas

Após passarem muitas horas dentro de um avião entre o Brasil e o Japão, já contando com as conexões, o jornalista Filipe Souza e o fotógrafo Vitor Jubini, que formam a equipe de A Gazeta nos Jogos Olímpicos, enfim, aportaram em Tóquio nesta quinta-feira (22). E foi de outro lado do mundo, em meio aos trâmites burocráticos necessários para entrarem no país asiático, que eles contaram as primeiras impressões em solo nipônico.
Na segunda live olímpica ocorrida pouco depois do desembarque, a dupla capixaba deu um breve panorama aos internautas sobre o que passaram ao longo do voos e escalas, e claro, já falaram do desempenho brilhante de Richarlison na estreia canarinha diante da Alemanha. Eles ainda projetaram os capixabas com mais chances de fazer bonito na terra do sol nascente.
Perdeu a live? Sem problemas. Reveja abaixo tudo o que foi falado pela dupla no papo descontraído com o jornalista Daniel Pasti. Medalha de ouro desde já para a vitória sobre o sono e o "jet lag" causado pela diferença de fuso horário.