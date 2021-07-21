Tóquio 2021: confira os dias e horários das disputas dos atletas capixabas

A partir desta quinta-feira (22) tem início a jornada dos nove atletas capixabas em busca do tão sonhado ouro nas Olimpíadas de Tóquio. Divididos em seis modalidades, eles buscarão a oportunidade de entrar no seleto hall de competidores nascidos no Espírito Santo que conseguiram conquistar a medalha olímpica.
Para ajudar o nosso leitor a acompanhar todas as provas com nossos capixabas e se ajustar ao fuso horário um pouco (bastante) diferente, o ge e A Gazeta formularam uma agenda com todos os detalhes para ninguém perder nem um segundo das Olimpíadas. Aqui, nosso leitor poderá encontrar as datas e os horários das competições disputadas por Richarlison (futebol), Paulo André (atletismo), Geovanna Santos e Déborah Medrado (ginástica rítmica), Alexandra Nascimento e Vinícius Teixeira (handebol), Nacif Elias (judô) e Alison Cerutti e Bruno Schmidt (vôlei de praia) no maior evento esportivo do planeta. Confira abaixo:
FUTEBOL MASCULINO
Grande estrela capixaba do futebol mundial, Richarlison chega com moral aos Jogos Olímpicos de Tóquio. O atacante do Everton, da Inglaterra, vem de uma boa Copa América e terá a honra de endossar a camisa 10 da Seleção em busca do bi olímpico. Ele completou 24 anos em maio e foi beneficiado pela alteração do limite de idade, que normalmente é de 23 anos, por conta do adiamentos das Olimpíadas em decorrência da pandemia do coronavírus.
Na disputa do futebol são 16 seleções divididas em quatro grupos de quatro seleções. O Brasil está no Grupo D, ao lado de Alemanha, Costa do Marfim e Arábia Saudita. Ao final da primeira fase, avançam os dois melhores de cada chave. A partir daí, o torneio passa a ser eliminatório até a definição dos medalhistas. Confira os jogos do Grupo D:
- 25 de julho (domingo) - 5h30
Brasil x Costa do Marfim, no International Stadium Yokohama
- 28 de julho (quarta-feira) - 5h
Brasil x Arábia Saudita, no Saitama Stadium
ATLETISMO MASCULINO
Nascido no interior de São Paulo, mas criado no Espírito Santo e detentor do título de cidadão capixaba, Paulo André Camilo é a esperança de medalha para o Estado no atletismo. Ele é um dos principais nomes da equipe brasileira e vai disputar os 100m e o revezamento 4x100m.
Nos 100m, os 16 corredores com os melhores tempos nas eliminatórias avançam para as semifinais. A partir daí, apenas os oito mais velozes classificam-se para a final. Já no 4x100m, não existe semifinal. Os oito quartetos que fizerem os melhores tempos nas eliminatórias avançam direto para a decisão.
- 30 de julho (sexta-feira) - 23h35
Primeira eliminatória dos 100m
- 31 de julho (sábado) - 7h45
Segunda eliminatória dos 100m
- 01 de julho (domingo)
7h15: Semifinal dos 100m
9h50: Final dos 100m
- 4 de agosto (quarta-feira) - 23h30
Primeira eliminatória do revezamento 4x100m
- 6 de agosto (sexta-feira) - 10h50
Final do revezamento 4x100m
GINÁSTICA RÍTMICA FEMININA
Nesta modalidade, Tóquio terá capixabas em dose dupla: Geovanna Santos e Déborah Medrado representarão o Espírito Santo na busca pelo ouro olímpico. Esta será a quinta vez na história que o conjunto de ginástica rítmica disputa os Jogos Olímpicos e a equipe já contou com atletas capixabas em 2016, na edição do Rio de Janeiro.
A competição acontece em apenas dois dias, com os conjuntos de todos os países se apresentam disputando as vagas nas finais. A disputa pela medalha acontece no dia seguinte.
- 6 de agosto (sexta-feira) - 22h
Fase de qualificação dos conjuntos, na Ariake Gymnastics Centre
23h30: Fase de qualificação dos conjuntos, na Ariake Gymnastics Centre
- 07 de agosto (sábado) - 23h
Fase final dos conjuntos, na Ariake Gymnastics Centre
23h30: Fase final e definição de medalhas dos conjuntos, na Ariake Gymnastics Centre
HANDEBOL MASCULINO E FEMININO
Chance dupla de medalha para o Espírito Santo! Nesta edição, o Estado terá representantes nas duas seleções de handebol: Vinicius Teixeira, nascido em Linhares, pelo masculino, e Alexandra Nascimento, que é de Limeira, em São Paulo, mas é outra atleta abraçada pelos capixabas, pelo feminino.
Em ambas as categorias, a disputa funcionará com 12 seleções dividas em dois grupos de seis. Em cada grupo, os quatro melhores times garantem vagas para as quartas de final. Depois, os jogos são em formato eliminatório até a final.
Vinicius Teixeira:
- 25 de julho (domingo) - 21h
Brasil x França, no Yoyogi National Stadium
- 28 de julho (quarta-feira) - 7h30
Brasil x Espanha, no Yoyogi National Stadium
- 29 de julho (quinta-feira) - 21h
Brasil x Argentina, no Yoyogi National Stadium
- 01 de agosto (domingo) - 7h30
Brasil x Alemanha, no Yoyogi National Stadium
Alexandra Nascimento:
- 24 de julho (sábado) - 23h
Brasil x Rússia, no Yoyogi National Stadium
- 26 de julho (segunda-feira) - 23h
Brasil x Hungria, no Yoyogi National Stadium
- 28 de julho (quarta-feira) - 23h
Brasil x Espanha, no Yoyogi National Stadium
- 31 de julho (sábado) - 4h15
Brasil x Suécia, no Yoyogi National Stadium
- 01 de agosto (domingo) - 23h
Brasil x França, no Yoyogi National Stadium
JUDÔ MASCULINO
Descomplicando para o internauta: em caso de medalha, aqui teríamos uma conquista de um atleta nascido no Espírito Santo, mas que vai para o Líbano. Isso porque o judoca Nacif Elias se naturalizou libanês em 2013 e competirá pelo país, tendo sido inclusive escolhido como porta-bandeira da delegação. O lutador de 32 anos disputará a categoria até 81kg.
Na competição, os judocas que vencerem todas as suas lutas disputam a final. Aqueles que perderem uma luta antes da final, ainda possuem chances de ir para a repescagem e, assim, tentar a medalha de bronze.
- 26 de julho (segunda-feira)
23h - Primeira rodada
23h10 - Segunda rodada
- 27 de julho (terça-feira)
0h40 - Oitavas de final
1h40 - Quartas de final
5h40 - Repescagem
6h - Semifinal até 81kg
6h50 - Disputa do bronze até 81kg
7h10 - Final até 81kg
VÔLEI DE PRAIA MASCULINO
Outra modalidade em que o Espírito Santo possui chance dupla de medalha e, inclusive, com grandes possibilidades de uma conquista, o vôlei de praia conta com Alison Ceruti, que faz dupla com Álvaro Filho, e Bruno Schmidt, natural de Brasília, mas que possui o título de cidadão capixaba, cuja dupla é Evandro.
As 24 duplas da modalidade são divididas em seis grupos de quatro. As duas duplas melhores colocadas em cada chave avançam diretamente para as oitavas de final. Já as terceiras colocadas são comparadas em um ranking a partir de seus desempenhos durante a fase de grupos. As duas melhores destas também avançam direto para as oitavas. As outras quatro, por sua vez, disputam, entre si, jogos extras por outras duas vagas, até que sobrem 16 duplas no total. A partir das oitavas, os jogos são eliminatórios até a final.
Alison Ceruti - Grupo D:
- 27 de julho (terça-feira) - 0h
Alison/Alvaro x Lucena/Dalhausser (EUA), na arena Shiokaze Park
- 29 de julho (quinta-feira) - 10h
Alison/Alvaro Filho x Brouwer/Meeuwsen (HOL), na arena Shiokaze Park
Bruno Schmidt - Grupo E:
- 24 de julho (sábado) - 23h
Evandro/Bruno Schmidt x M.Grimalt/E.Grimalt (CHI), na arena Shiokaze Park
- 27 de julho (terça-feira) - 3h
Evandro/Bruno Schmidt x Elgraoui/Abicha (MAR), na arena Shiokaze Park
- 30 de julho (sexta-feira) - 9h
Evandro/Bruno Schmidt x Fijalek/Bryl (POL), na arena Shiokaze Park