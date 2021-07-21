Tóquio 2021: confira os dias e horários das disputas dos atletas capixabas

Nove atletas capixabas estarão nos Jogos Olímpicos de Tóquio Crédito: Arte Geraldo Neto

A partir desta quinta-feira (22) tem início a jornada dos nove atletas capixabas em busca do tão sonhado ouro nas Olimpíadas de Tóquio . Divididos em seis modalidades, eles buscarão a oportunidade de entrar no seleto hall de competidores nascidos no Espírito Santo que conseguiram conquistar a medalha olímpica.

Para ajudar o nosso leitor a acompanhar todas as provas com nossos capixabas e se ajustar ao fuso horário um pouco (bastante) diferente, o ge e A Gazeta formularam uma agenda com todos os detalhes para ninguém perder nem um segundo das Olimpíadas. Aqui, nosso leitor poderá encontrar as datas e os horários das competições disputadas por Richarlison (futebol), Paulo André (atletismo), Geovanna Santos e Déborah Medrado (ginástica rítmica), Alexandra Nascimento e Vinícius Teixeira (handebol), Nacif Elias (judô) e Alison Cerutti e Bruno Schmidt (vôlei de praia) no maior evento esportivo do planeta. Confira abaixo:

FUTEBOL MASCULINO

O capixaba Richarlison poderá conduzir a Seleção ao bi campeonato olímpico em Tóquio Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Grande estrela capixaba do futebol mundial, Richarlison chega com moral aos Jogos Olímpicos de Tóquio. O atacante do Everton, da Inglaterra, vem de uma boa Copa América e terá a honra de endossar a camisa 10 da Seleção em busca do bi olímpico. Ele completou 24 anos em maio e foi beneficiado pela alteração do limite de idade, que normalmente é de 23 anos, por conta do adiamentos das Olimpíadas em decorrência da pandemia do coronavírus.

Na disputa do futebol são 16 seleções divididas em quatro grupos de quatro seleções. O Brasil está no Grupo D, ao lado de Alemanha, Costa do Marfim e Arábia Saudita. Ao final da primeira fase, avançam os dois melhores de cada chave. A partir daí, o torneio passa a ser eliminatório até a definição dos medalhistas. Confira os jogos do Grupo D:

25 de julho (domingo) - 5h30

Brasil x Costa do Marfim, no International Stadium Yokohama

- 5h30 Brasil x Costa do Marfim, no International Stadium Yokohama 28 de julho (quarta-feira) - 5h

Brasil x Arábia Saudita, no Saitama Stadium

ATLETISMO MASCULINO

O capixaba Paulo André Camilo disputará os 100m e o revezamento 4x100m nas Olimpíadas Crédito: Wagner do Carmo/Cbat

Nascido no interior de São Paulo, mas criado no Espírito Santo e detentor do título de cidadão capixaba, Paulo André Camilo é a esperança de medalha para o Estado no atletismo. Ele é um dos principais nomes da equipe brasileira e vai disputar os 100m e o revezamento 4x100m.

Nos 100m, os 16 corredores com os melhores tempos nas eliminatórias avançam para as semifinais. A partir daí, apenas os oito mais velozes classificam-se para a final. Já no 4x100m, não existe semifinal. Os oito quartetos que fizerem os melhores tempos nas eliminatórias avançam direto para a decisão.

30 de julho (sexta-feira) - 23h35

Primeira eliminatória dos 100m

- 23h35 Primeira eliminatória dos 100m 31 de julho (sábado) - 7h45

Segunda eliminatória dos 100m

- 7h45 Segunda eliminatória dos 100m 01 de julho (domingo)

7h15: Semifinal dos 100m

9h50: Final dos 100m

7h15: Semifinal dos 100m 9h50: Final dos 100m 4 de agosto (quarta-feira) - 23h30

Primeira eliminatória do revezamento 4x100m

- 23h30 Primeira eliminatória do revezamento 4x100m 6 de agosto (sexta-feira) - 10h50

Final do revezamento 4x100m

GINÁSTICA RÍTMICA FEMININA

A ginasta Déborah Medrado disputará os Jogos Olímpicos de Tóquio Crédito: Ricardo Bufolin | CBG

Nesta modalidade, Tóquio terá capixabas em dose dupla: Geovanna Santos e Déborah Medrado representarão o Espírito Santo na busca pelo ouro olímpico. Esta será a quinta vez na história que o conjunto de ginástica rítmica disputa os Jogos Olímpicos e a equipe já contou com atletas capixabas em 2016, na edição do Rio de Janeiro.

A ginasta capixaba Geovanna Santos também fará parte da equipe brasileira em Tóquio Crédito: Ricardo Bufolin/CBG

A competição acontece em apenas dois dias, com os conjuntos de todos os países se apresentam disputando as vagas nas finais. A disputa pela medalha acontece no dia seguinte.

6 de agosto (sexta-feira) - 22h

Fase de qualificação dos conjuntos, na Ariake Gymnastics Centre

23h30: Fase de qualificação dos conjuntos, na Ariake Gymnastics Centre

- 22h Fase de qualificação dos conjuntos, na Ariake Gymnastics Centre 23h30: Fase de qualificação dos conjuntos, na Ariake Gymnastics Centre 07 de agosto (sábado) - 23h

Fase final dos conjuntos, na Ariake Gymnastics Centre

23h30: Fase final e definição de medalhas dos conjuntos, na Ariake Gymnastics Centre

HANDEBOL MASCULINO E FEMININO

Vinícius Teixeira e Alexandra Nascimento representarão do ES no handebol em Tóquio Crédito: Arquivo Pessoal

Chance dupla de medalha para o Espírito Santo! Nesta edição, o Estado terá representantes nas duas seleções de handebol: Vinicius Teixeira, nascido em Linhares, pelo masculino, e Alexandra Nascimento, que é de Limeira, em São Paulo, mas é outra atleta abraçada pelos capixabas, pelo feminino.

Em ambas as categorias, a disputa funcionará com 12 seleções dividas em dois grupos de seis. Em cada grupo, os quatro melhores times garantem vagas para as quartas de final. Depois, os jogos são em formato eliminatório até a final.

Vinicius Teixeira:

25 de julho (domingo) - 21h

Brasil x França, no Yoyogi National Stadium

- 21h Brasil x França, no Yoyogi National Stadium 28 de julho (quarta-feira) - 7h30

Brasil x Espanha, no Yoyogi National Stadium

- 7h30 Brasil x Espanha, no Yoyogi National Stadium 29 de julho (quinta-feira) - 21h

Brasil x Argentina, no Yoyogi National Stadium

- 21h Brasil x Argentina, no Yoyogi National Stadium 01 de agosto (domingo) - 7h30

Brasil x Alemanha, no Yoyogi National Stadium

Alexandra Nascimento:

24 de julho (sábado) - 23h

Brasil x Rússia, no Yoyogi National Stadium

- 23h Brasil x Rússia, no Yoyogi National Stadium 26 de julho (segunda-feira) - 23h

Brasil x Hungria, no Yoyogi National Stadium

- 23h Brasil x Hungria, no Yoyogi National Stadium 28 de julho (quarta-feira) - 23h

Brasil x Espanha, no Yoyogi National Stadium

- 23h Brasil x Espanha, no Yoyogi National Stadium 31 de julho (sábado) - 4h15

Brasil x Suécia, no Yoyogi National Stadium

- 4h15 Brasil x Suécia, no Yoyogi National Stadium 01 de agosto (domingo) - 23h

Brasil x França, no Yoyogi National Stadium

JUDÔ MASCULINO

O judoca Nacif Elias, nascido em Vitória, disputará as Olimpíadas pelo Líbano Crédito: Divulgação

Nacif Elias se naturalizou libanês em 2013 e competirá pelo país, Descomplicando para o internauta: em caso de medalha, aqui teríamos uma conquista de um atleta nascido no Espírito Santo, mas que vai para o Líbano. Isso porque o judocase naturalizou libanês em 2013 e competirá pelo país, tendo sido inclusive escolhido como porta-bandeira da delegação . O lutador de 32 anos disputará a categoria até 81kg.

Na competição, os judocas que vencerem todas as suas lutas disputam a final. Aqueles que perderem uma luta antes da final, ainda possuem chances de ir para a repescagem e, assim, tentar a medalha de bronze.

26 de julho (segunda-feira)

23h - Primeira rodada

23h10 - Segunda rodada

23h - Primeira rodada 23h10 - Segunda rodada 27 de julho (terça-feira)

0h40 - Oitavas de final

1h40 - Quartas de final

5h40 - Repescagem

6h - Semifinal até 81kg

6h50 - Disputa do bronze até 81kg

7h10 - Final até 81kg

VÔLEI DE PRAIA MASCULINO

O capixaba Alison Cerutti, do vôlei de praia, vai disputar os Jogos Olímpicos em Tóquio Crédito: Miriam Jeske/COB

Outra modalidade em que o Espírito Santo possui chance dupla de medalha e, inclusive, com grandes possibilidades de uma conquista, o vôlei de praia conta com Alison Ceruti, que faz dupla com Álvaro Filho, e Bruno Schmidt, natural de Brasília, mas que possui o título de cidadão capixaba, cuja dupla é Evandro.

O capixaba Bruno Schmidt, do vôlei de praia, é o outro representante capixaba nas Olimpíadas Crédito: Miriam Jeske/COB

As 24 duplas da modalidade são divididas em seis grupos de quatro. As duas duplas melhores colocadas em cada chave avançam diretamente para as oitavas de final. Já as terceiras colocadas são comparadas em um ranking a partir de seus desempenhos durante a fase de grupos. As duas melhores destas também avançam direto para as oitavas. As outras quatro, por sua vez, disputam, entre si, jogos extras por outras duas vagas, até que sobrem 16 duplas no total. A partir das oitavas, os jogos são eliminatórios até a final.

Alison Ceruti - Grupo D:

27 de julho (terça-feira) - 0h

Alison/Alvaro x Lucena/Dalhausser (EUA), na arena Shiokaze Park

- 0h Alison/Alvaro x Lucena/Dalhausser (EUA), na arena Shiokaze Park 29 de julho (quinta-feira) - 10h

Alison/Alvaro Filho x Brouwer/Meeuwsen (HOL), na arena Shiokaze Park

Bruno Schmidt - Grupo E: