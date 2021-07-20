Reveja a primeira live da equipe de A Gazeta que cobrirá os Jogos de Tóquio

As Olimpíadas do Japão começam oficialmente na próxima sexta-feira (23), mas os profissionais de A Gazeta que cobrirão as competições já estão na corrida, digna de uma prova dos 100 metros rasos, para trazer tudo sobre os brasileiros, especialmente os atletas dos capixabas, que vão em busca da sonhada medalha olímpica.
Na tarde desta terça-feira (20), diretamente da sala de embarque do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), o editor de Esportes, Filipe Souza, e o fotógrafo Vitor Jubini, arrumaram um tempinho no check-in para conversar com os internautas de A Gazeta em uma live sobre a correria nestes primeiros momentos rumo ao Japão. Confira abaixo o papo descontraído que rolou, conduzido pelo repórter Daniel Pasti. A cobertura da #GazetaEmTóquio está só começando!