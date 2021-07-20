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Da sala de embarque

Reveja a primeira live da equipe de A Gazeta que cobrirá os Jogos de Tóquio

Diretamente do Aeroporto de Guarulhos (SP), de onde partem para a primeira escala rumo ao Japão, Filipe Souza e Vitor Jubini falaram sobre o estágio inicial da caminhada até a chegada no outro lado do planeta

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 16:03

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

20 jul 2021 às 16:03
Olimpíada
Filipe Souza e Vitor Jubini falaram na primeira live com os internautas diretamente do Aeroporto de Guarulhos (SP Crédito: Reprodução/Facebook
As Olimpíadas do Japão começam oficialmente na próxima sexta-feira (23), mas os profissionais de A Gazeta que cobrirão as competições já estão na corrida, digna de uma prova dos 100 metros rasos, para trazer tudo sobre os brasileiros, especialmente os atletas dos capixabas, que vão em busca da sonhada medalha olímpica.
Na tarde desta terça-feira (20), diretamente da sala de embarque do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), o editor de Esportes, Filipe Souza, e o fotógrafo Vitor Jubini, arrumaram um tempinho no check-in para conversar com os internautas de A Gazeta em uma live sobre a correria nestes primeiros momentos rumo ao Japão. Confira abaixo o papo descontraído que rolou, conduzido pelo repórter Daniel Pasti. A cobertura da #GazetaEmTóquio está só começando!  

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