Reveja a primeira live da equipe de A Gazeta que cobrirá os Jogos de Tóquio

Na tarde desta terça-feira (20), diretamente da sala de embarque do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), o editor de Esportes, Filipe Souza, e o fotógrafo Vitor Jubini, arrumaram um tempinho no check-in para conversar com os internautas de A Gazeta em uma live sobre a correria nestes primeiros momentos rumo ao Japão. Confira abaixo o papo descontraído que rolou, conduzido pelo repórter Daniel Pasti. A cobertura da #GazetaEmTóquio está só começando!