Conheça os medalhistas olímpicos capixabas: Fábio Luiz, do vôlei de praia

Fábio Luiz, medalhista olímpico do vôlei de praia nos Jogos de Pequim em 2008 Crédito: Vítor Jubini

Fábio Luiz trata com orgulho o caminho que trilhou até a derrota na final dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. O atleta do vôlei de praia, nascido em Marataízes, conquistou o segundo lugar na Olimpíada ao lado do parceiro Márcio Araújo. Com a medalha de prata no peito e o uniforme usado no dia 22 de agosto de 2008, Fábio Luiz relembra a final olímpica e conta o que espera da edição de Tóquio.

O ex-jogador de vôlei de praia passou pela quadra antes de pisar nas areias profissionalmente. Se mudou para Vitória para atuar pelo Álvares Cabral, antes chegou a jogar no Flamengo. Fábio foi campeão mundial em 2005, considerado o melhor bloqueio do Brasil por alguns anos e representou o Brasil em uma Olimpíada.

Fábio Luiz tatuou os arcos olímpicos no braço esquerdo para eternizar o momento único na carreira Crédito: Vítor Jubini

"A Olimpíada marca a história de um atleta. Gosto de valorizar cada conquista. Comecei nos jogos escolares, depois fui pro alto rendimento, até que cheguei na minha medalha olímpica. Tive derrotas e vitórias em todas as etapas. A Olimpíada é um evento com energia positiva. Fico feliz de ter passado por isso " Fábio Luiz - Ex-jogador de vôlei de praia

Em uma campanha de sete jogos, foram cinco vitórias e duas derrotas - a segunda na final. Os brasileiros foram batidos pelos americanos Rogers e Dalhausser, por 2 sets a 1.

DOS JOGOS ESCOLARES À PRATA OLÍMPICA

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A derrota foi o último jogo do capixaba em Jogos Olímpicos. Por conta de uma lesão, Fábio continuou a jogar profissionalmente, mas não se classificou para os Jogos de Londres em 2012.

AREIAS DO JAPÃO COM CAPIXABAS