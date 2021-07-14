Veja a lista dos atletas do ES que vão disputar as Olimpíadas de Tóquio

Déborah Medrado - Serra

Alexandra Priscilla do Nascimento nasceu em Limeira, interior de São Paulo, mas veio morar no Espírito Santo aos 6 anos de idade. A ponta-direita da seleção brasileira morou por alguns anos em Vila Velha, onde se desenvolveu no handebol. A atleta de 39 anos vai disputar as Olimpíadas pela quinta vez. A melhor colocação da seleção feminina foi o quinto lugar geral na Rio 2016. Alê já foi considerada a melhor atleta de handebol do mundo.

O atual campeão olímpico do vôlei de praia vai em busca de sua terceira medalha com sua terceira dupla diferente em Olimpíadas. Alison Conte Cerutti, também conhecido como Mamute, pela semelhança com o personagem de "A Era do Gelo", é capixaba e morador de Vitória. Em Tóquio, a partir de 23 de julho, o atleta de 35 anos estará ao lado de Álvaro Filho. Na Rio 2016, ao lado de Bruno Schmidt, Alison conquistou o ouro. Antes disso, em Londres 2012, ficou com a prata ao lado de Emanuel. Mamute será o primeiro brasileiro do vôlei de praia a entrar em quadra, já no dia 23 de julho, contra uma dupla argentina.

Dupla de Alison no Rio de Janeiro, Bruno Schmidt nasceu em Brasília, mas é capixaba de coração. Mora em Vila Velha e treina nas areias da Praia da Costa. Bruno Oscar de Almeida Nogueira Schmidt, 34 anos, busca a sua segunda medalha de ouro, agora na parceria com Evandro. Estreia no dia 24 de julho, contra uma dupla chilena. Recentemente, o atleta foi infectado pela Covid-19, chegou a ser hospitalizado, mas conseguiu se curar doença.

Vinícius Santos Teixera é de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Se mudou para São Paulo ainda na adolescência por conta do esporte. O pivô da seleção tem 33 anos e vai estrear em Jogos Olímpicos. Vini é atleta do Taubaté, de São Paulo. Ele é um dos 15 brasileiros convocados para a seleção masculina de handebol.

Capixaba naturalizado libanês, Nacif Elis vai para sua segunda Olimpíada. Nascido em Vitória, tem 32 anos e é esperança de medalha no Judô. No Rio de Janeiro, em 2016, ele foi desclassificado por um golpe considerado irregular na categoria até 81 kg. *O atleta não competirá com as cores brasileiras e, caso seja medalhista, não contará para o Brasil, mas para o Líbano.

A camisa 10 da seleção brasileira será usada por um capixaba nas Olimpíadas de Tóquio. Richalison de Andrade, 24 anos, é de Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo. Passou por Real Noroeste, América-MG, Fluminense e Watford. Atualmente joga no Everton, da Inglaterra. O capixaba vai estrear em Jogos Olímpicos. O pombo, como é chamado, foi vice-campeão da Copa América no último sábado.

O homem mais rápido do atletismo brasileiro é também capixaba de coração. Nascido em Santo André, São Paulo, entre uma competição e outra, Paulo André Camilo se reencontra com Vila Velha, onde mora parte da família. Ele tem 22 anos e vai para sua primeira Olimpíada. Paulo André vai competir nos 100m rasos, 200m e 4x100.

Geovanna Santos, 19 anos, vem do Norte capixaba, mais precisamente de Pinheiros. A vida de atleta fez com que ela se mudasse com a família para Vila Velha, na Região Metropolitana. A jovem também vai disputar pela primeira vez uma Olimpíada. O conjunto de ginástica rítmica é formado por cinco atletas - duas delas são capixabas. Atualmente, Geovanna mora em Aracaju, Sergipe.