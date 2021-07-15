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Honra

Judoca capixaba será porta-bandeira do Líbano nas Olimpíadas

Nacif Elias se naturalizou libanês em 2013 e foi escolhido para carregar a bandeira do país na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 19:45

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

15 jul 2021 às 19:45
O judoca Nacif Elias, nascido em Vitória
O judoca Nacif Elias, nascido em Vitória, será o porta-bandeira da delegação do Líbano em Tóquio Crédito: Divulgação
O judoca Nacif Elias será o porta-bandeira da delegação do Líbano na abertura das Olimpíadas de Tóquio, no próximo dia 23. O atleta de 32 anos é nascido no Espírito Santo e chegou a defender a seleção brasileira, mas se naturalizou libanês em 2013. Além dele, a atleta libanesa de tiro, Ray Bassil, também carregará a bandeira do país.
Está é a segunda olimpíada disputada por Nacif, que representará o Líbano na categoria -81 kg. Ele disse que foi comunicado pelo técnico, Francoois Saade, de que havia sido escolhido como porta-bandeira e afirmou que se sente honrado pelo reconhecimento.
"Meu técnico Francoois Saade que me comunicou que o Comitê Olímpico Libanês me escolheu para ser a o porta-bandeira junto com a Ray Bassil. Estou super feliz, me sinto honrado por ser escolhido para ser o porta-bandeira, em meio de vários atletas libaneses. Isto mostra o carinho e o reconhecimento que o Líbano tem por mim! Meu coração está em paz, tudo que eu podia fazer, foi feito, estou bastante focado e concentrado. Agora, é hora de dar o meu melhor e buscar esta medalha que eu sonho desde criança”, disse.

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Nacif está em Portugal, onde realiza treinos com atletas da seleção portuguesa. Entre eles, está Jorge Fonseca, atual campeão mundial da categoria 100kg, além de seu adversário nos Jogos, Anri Egutidze, que foi bronze no campeonato mundial da Hungria na mesma categoria do capixaba. Nacif começou a preparação para as Olimpíadas no Minas Tênis Clube e ainda passou pela Turquia antes de chegar ao país ibérico.
O judoca viaja para Tóquio no domingo (18), o que, para ele, será principalmente um momento de lapidação, para mantar o foco, a condição física e a parte técnica. A pesagem do atleta será no dia 26 de julho. Nacif agradeceu ainda pelo apoio da família e de amigos na campanha para conseguir chegar às Olimpíadas.
Quero agradecer principalmente a Deus, que tem organizado minha vida, a minha família, que tem me ajudado no meu suporte, todos meus amigos que tem me dado força e me ajudado na minha 'Vakinha Online', contribuindo com o meu sonho olímpico. À imprensa, por ter aberto as portas e ter me dado a oportunidade de dar entrevistas, aos parceiros e apoiadores e a minha equipe 'Team Nacif Elias', que me ajuda e me dá suporte na assessoria", finalizou.

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