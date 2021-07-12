Capixaba é convocado para defender a seleção de handebol na Olímpiada

O pivô capixaba Vinícius Teixeira vai representar a seleção brasileira na Olimpíada de Tóquio Crédito: Acervo Pessoal

O pivô capixaba Vinícius Teixeira será mais um atleta capixaba nas Olimpíadas de Tóquio. O atleta de Linhares, no Norte do Estado, é um dos 15 componentes da lista que foi divulgada pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHb), nesta segunda-feira (12). O jogador já estava em um período de treinamentos com o grupo comandado elo técnico Marcus Tatá.

O atleta capixaba comemorou a convocação e destacou que o momento é a concretização de um sonho. "Foram muitos anos de trabalho para a realização desse sonho. Rumo a Tóquio", escreveu em seu perfil nas redes sociais.

Nascido em Linhares, o pivô despontou para o handebol na disputa dos Jogos Escolares, pelo Colégio Cristo Rei. Por conta de sua atuação nas competições escolares, se mudou para São Paulo quando tinha 17 anos para atuar pelo Metodista, de São Bernardo do Campo, onde disputou seu último ano como juvenil. Atualmente, joga pelo Taubaté, São Paulo.

CAMINHO EM TÓQUIO

A equipe brasileira tem Noruega, França, Espanha, Argentina e Alemanha como adversários na primeira fase dos Jogos Olímpicos. A estreia será contra os noruegueses, atuais campeões mundiais, no dia 23 de julho, às 21h. Das seis seleções, os quatro primeiros seguem às quartas de final, quando começam os confrontos eliminatórios.

PREPARAÇÃO

Nos últimos dias, a seleção brasileira participou do torneio triangular amistoso de Nuremberg, na Alemanha, onde perdeu para os donos da casa e para o Egito.

Capixaba Vinícius GARANTIU a vaga em Tóquio Crédito: Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) / Divulgação

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