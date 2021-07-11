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Após Copa América

Richarlison visita Nova Venécia antes de viagem para a Olimpíada de Tóquio

Atacante desembarcou em sua cidade natal neste domingo (11) e deve ficar no Espírito Santo alguns dias, até se juntar ao time que vai representar o Brasil na competição

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 19:37

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

11 jul 2021 às 19:37
Richarlison desembarcou neste domingo em Nova Venécia
Richarlison desembarcou neste domingo (11) em Nova Venécia Crédito: Reprodução
Após o vice-campeonato da Copa América com a seleção brasileira, o capixaba Richarlison resolveu tirar alguns dias de folga em Nova Venécia. O atacante desembarcou em sua cidade natal neste domingo (11) e deve ficar no Estado alguns dias, até se juntar ao time que vai representar o Brasil nas Olimpíada de Tóquio.
Na noite de sábado (11), Richarlison esteve em campo durante os 90 minutos da final da Copa América, no Maracanã. O Brasil foi derrotado pela Argentina por 1 a 0. Aos sete minutos do segundo tempo, o capixaba até mandou a bola para o fundo do gol argentino. O atacante da seleção brasileira, no entanto, estava impedido e o gol foi anulado. 
Seleção
Capixaba Richarlison jogou na Copa América pela seleção brasileira Crédito: Paulo Souza
No final da manhã deste domingo, o capixaba desembarcou em Nova Venécia. Ele posou para foto com alguns conterrâneos e até vestiu a camisa de uma torcida do Nova Venécia F.C, time local fundado recentemente e apadrinhado por Richarlison.
Segundo a assessoria do jogador, o atacante vai aproveitar os dias no Espírito Santo para descansar com familiares e visitar seus negócios em Nova Venécia. Após o período na cidade natal, Richarlison vai se juntar à seleção olímpica do Brasil. Em função da participação na Copa América, o capixaba ganhou três dias de descanso.
Richarlison posou com fãs em Nova Venécia
Richarlison posou para fotos com fãs em Nova Venécia Crédito: Reprodução
A maioria da equipe olímpica já está junta na preparação para os Jogos de Tóquio. A seleção encerrou o período de treinamentos em São Paulo e, na tarde deste domingo, embarcou para a Sérvia, onde seguirá a preparação para as Olimpíadas.
No próximo dia 15, o Brasil fará amistoso contra a seleção dos Emirados Árabes Unidos. No dia seguinte, segue para o Japão. A estreia nas Olimpíadas será em 22 de julho, contra a Alemanha, em Yokohama.

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