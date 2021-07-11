Richarlison visita Nova Venécia antes de viagem para a Olimpíada de Tóquio

Richarlison desembarcou neste domingo (11) em Nova Venécia Crédito: Reprodução

Na noite de sábado (11), Richarlison esteve em campo durante os 90 minutos da final da Copa América, no Maracanã . O Brasil foi derrotado pela Argentina por 1 a 0 . Aos sete minutos do segundo tempo, o capixaba até mandou a bola para o fundo do gol argentino. O atacante da seleção brasileira, no entanto, estava impedido e o gol foi anulado.

Capixaba Richarlison jogou na Copa América pela seleção brasileira Crédito: Paulo Souza

Segundo a assessoria do jogador, o atacante vai aproveitar os dias no Espírito Santo para descansar com familiares e visitar seus negócios em Nova Venécia. Após o período na cidade natal, Richarlison vai se juntar à seleção olímpica do Brasil. Em função da participação na Copa América, o capixaba ganhou três dias de descanso.

Richarlison posou para fotos com fãs em Nova Venécia Crédito: Reprodução

A maioria da equipe olímpica já está junta na preparação para os Jogos de Tóquio. A seleção encerrou o período de treinamentos em São Paulo e, na tarde deste domingo, embarcou para a Sérvia, onde seguirá a preparação para as Olimpíadas.