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Parceria

Richarlison é o embaixador do Nova Venécia FC, mais novo time do ES

O Pombo vai oferecer a sua imagem para ações de marketing e captação de patrocínios para o clube

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 19:44

Sidney Magno Novo

Sidney Magno Novo

Publicado em 

27 abr 2021 às 19:44
Richarlison é o embaixador do Nova Venécia FC
Richarlison é o embaixador do Nova Venécia FC Crédito: Lucas Figueiredo e Marcelo Claudino/Divulgação
Atacante da Seleção Brasileira e estrela do Everton, da Inglaterra, Richarlison é hoje o principal nome do futebol capixaba. Agora, o jogador será o embaixador do novo clube de Nova Venécia, sua cidade natal, na Região Noroeste do Espírito Santo.
O Nova Venécia Futebol Clube foi fundado recentemente e vai iniciar as suas atividades pelas categorias de base (sub-15 e sub-17). A intenção do time veneciano também é ingressar no profissional e disputar a Série B do Capixaba 2021. Porém, o tempo curto para finalizar o registro junto à Federação de Futebol (FES) é um entrave.
Atacando de embaixador, Richarlison vai emprestar a sua imagem para ações de marketing e captação de patrocínios do novo clube. O "Pombo" revela que sempre sonhou em ver um time profissional jogando na sua cidade e, por isso, decidiu ajudar.

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"Eu sempre quis ajudar para que Nova Venécia voltasse a ter um time profissional (o último foi o Veneciano no início dos anos 2000). A última vez que isso aconteceu eu tinha só 7 anos e não pude acompanhar direito. Por isso, quando soube do projeto, me coloquei à disposição para apoiar da maneira que puder, pois sei que isso será muito importante para a minha cidade como um todo e para várias crianças que têm o mesmo sonho que o meu, de jogar bola."  
O escudo do Nova Venécia FC tem três cores com significados distintos: natureza e saúde (verde), positividade e otimismo (amarelo) e humildade (branca). O desenho, elaborado pelo artista Marcelo Claudino, tem como ideia central do clube é ser um "time do povo", bem ligada às raízes e com uma estrela em cima do mapa do Brasil.

PLANEJAMENTO

Apesar do pouco tempo para finalizar o registro junto à FES e jogar a Série B do Campeonato Capixaba 2021, o diretor de futebol Lucian Velasco explica que o clube vai agir com cautela e seguir o planejamento.
"Estamos muito felizes com a apresentação do clube e com os primeiros passos que estamos dando para cumprirmos o nosso planejamento inicial. Tudo será feito com calma, para que o clube possa se estruturar com excelência e se torne uma referência no Estado. Nova Venécia é uma cidade que respira futebol, tem isso no seu DNA, por isso queremos que a cidade conte com um clube que pense grande e chegue forte nas principais competições do estado, seja na base ou no profissional." 
Em paralelo ao início dos trabalhos em campo, o clube se movimenta para fechar parceria com possíveis investidores. O diretor de comunicação e marketing do Nova Venécia, Oswaldo Botrel, revela que já tem conversas bastante adiantadas com potenciais apoiadores.
Obras do campo do Nova Venécia FC
Obras do campo do Nova Venécia FC Crédito: Arquivo Pessoal
"Já temos algumas situações bastante adiantadas com empresas que nos apoiarão no projeto e faremos o anúncio em breve. São grandes empresas de seus ramos e que nos ajudarão a desenvolver a estrutura física do clube, impulsionando a nossa visibilidade em um cenário bastante amplo. Nosso time de comunicação e marketing está bastante envolvido neste processo e entusiasmado com o novo desafio. Nossa missão é fazer um trabalho de vanguarda no Espírito Santo."
Inicialmente o Nova Venécia FC mandará seus jogos no estádio Zenor Pedrosa Rocha, que hoje recebe os jogos do Pinheiros na Série A do Campeonato Capixaba. Entretanto, o clube aguarda o fim das obras do campo no bairro Aeroporto, que será sua casa no futuro. A direção também já está desenvolvendo planos de sócio-torcedor e outras ações para engajar a população de Nova Venécia e região.

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