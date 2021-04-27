Richarlison é o embaixador do Nova Venécia FC, mais novo time do ES

Richarlison é o embaixador do Nova Venécia FC Crédito: Lucas Figueiredo e Marcelo Claudino/Divulgação

O Nova Venécia Futebol Clube foi fundado recentemente e vai iniciar as suas atividades pelas categorias de base (sub-15 e sub-17). A intenção do time veneciano também é ingressar no profissional e disputar a Série B do Capixaba 2021. Porém, o tempo curto para finalizar o registro junto à Federação de Futebol (FES) é um entrave.

Atacando de embaixador, Richarlison vai emprestar a sua imagem para ações de marketing e captação de patrocínios do novo clube. O "Pombo" revela que sempre sonhou em ver um time profissional jogando na sua cidade e, por isso, decidiu ajudar.

"Eu sempre quis ajudar para que Nova Venécia voltasse a ter um time profissional (o último foi o Veneciano no início dos anos 2000). A última vez que isso aconteceu eu tinha só 7 anos e não pude acompanhar direito. Por isso, quando soube do projeto, me coloquei à disposição para apoiar da maneira que puder, pois sei que isso será muito importante para a minha cidade como um todo e para várias crianças que têm o mesmo sonho que o meu, de jogar bola."

O escudo do Nova Venécia FC tem três cores com significados distintos: natureza e saúde (verde), positividade e otimismo (amarelo) e humildade (branca). O desenho, elaborado pelo artista Marcelo Claudino, tem como ideia central do clube é ser um "time do povo", bem ligada às raízes e com uma estrela em cima do mapa do Brasil.

PLANEJAMENTO

Apesar do pouco tempo para finalizar o registro junto à FES e jogar a Série B do Campeonato Capixaba 2021, o diretor de futebol Lucian Velasco explica que o clube vai agir com cautela e seguir o planejamento.

"Estamos muito felizes com a apresentação do clube e com os primeiros passos que estamos dando para cumprirmos o nosso planejamento inicial. Tudo será feito com calma, para que o clube possa se estruturar com excelência e se torne uma referência no Estado. Nova Venécia é uma cidade que respira futebol, tem isso no seu DNA, por isso queremos que a cidade conte com um clube que pense grande e chegue forte nas principais competições do estado, seja na base ou no profissional."

Em paralelo ao início dos trabalhos em campo, o clube se movimenta para fechar parceria com possíveis investidores. O diretor de comunicação e marketing do Nova Venécia, Oswaldo Botrel, revela que já tem conversas bastante adiantadas com potenciais apoiadores.

Obras do campo do Nova Venécia FC Crédito: Arquivo Pessoal

"Já temos algumas situações bastante adiantadas com empresas que nos apoiarão no projeto e faremos o anúncio em breve. São grandes empresas de seus ramos e que nos ajudarão a desenvolver a estrutura física do clube, impulsionando a nossa visibilidade em um cenário bastante amplo. Nosso time de comunicação e marketing está bastante envolvido neste processo e entusiasmado com o novo desafio. Nossa missão é fazer um trabalho de vanguarda no Espírito Santo."