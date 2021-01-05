Richarlison completou a vaquinha que a trabalhadora rural Schayra Coelho Santana fez para realizar uma cirurgia Crédito: Divulgação/Everton e Arquivo pessoal

O ano virou, mas o atacante capixaba Richarlison , do Everton, da Inglaterra, manteve bons hábitos que fizeram dele uma das personalidades mais admiradas e queridas não apenas no mundo da bola. O jogador de 23 anos mostrou o lado solidário logo nos primeiros dias de 2021 ao doar uma quantia em dinheiro para que uma conterrânea de Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo, pudesse realizar um procedimento médico.

Na manhã desta terça-feira (5), o "Pombo" disponibilizou o valor da vaquinha virtual que a trabalhadora rural Schayra Coelho Santana, de 22 anos, precisava para prosseguir com uma cirurgia mamária. Necessitando de cerca de R$ 2 mil, o atacante complementou com os R$ 1,7 mil que faltavam para alcançar a quantia. A assessoria do atleta confirmou para a reportagem de A GAZETA a ajuda dele à moradora.

Your browser does not support the audio element. Richarlison completa vaquinha e ajuda conterrânea de Nova Venécia em cirurgia

“Eu conheço algumas pessoas da família dele, e pedi ajuda para uma prima ontem. Eu fiquei aguardando a resposta. Hoje a prima dele me mandou mensagem mostrando que ele havia completado o valor da vaquinha”, relatou a jovem.

O jogador capixaba ajudou a jovem de Nova Venécia Crédito: Montagem | A Gazeta

Ela ainda lembrou o sentimento quando recebeu a doação do jogador. “Quando a prima dele me mandou mensagem, eu não tinha nem palavras para falar, só agradecia a Deus, e depois o Richarlison. Tenho muita gratidão. Ele é um menino incrível, humilde desde sempre, menino de ouro”, se emocionou a jovem.

A trabalhadora rural contou que está desempregada e sofria muito com o problema desde que engravidou de gêmeos. “A glândula está aumentando com o tempo. Eu sinto dores, queimação e também uma secreção do local”, contou a mulher de 22 anos, afirmando que pretende marcar a cirurgia o mais rápido possível.

Richarlison é destaque do Everton-ING e da Seleção Brasileira Crédito: Site Oficial do Everton

Pelas redes sociais, ela agradeceu ao jogador, a quem se referiu como amigo, e o gesto dele foi elogiado por diversas pessoas.

"Gratidão é a palavra que me define nesse momento. Quero já agradecer a todos que compartilharam e que me ajudaram de alguma forma para estar realizando essa cirurgia. São muitas pessoas, quero agradecer imensamente, de coração, Deus abençoe a todos. Ao nosso amigo Richarlison, que completou a vaquinha para que eu conseguisse a cirurgia, muito obrigado mesmo! Deus abençoe sempre", postou a moradora de Nova Venécia.

OUTROS 'GOLAÇOS' DO CAPIXABA

O atacante capixaba Richarlison foi o mdelo de lançamento da nova camisa da Seleção Brasileira Crédito: Nike/Divulgação

Richarlison doou 500 cestas básicas a famílias de Nova Venécia Crédito: Pedro Martins/Mowa Press e Divulgação

DE OLHO EM QUESTÕES SOCIAIS

Além disso, o capixaba se mostra atento aos acontecimentos importantes do mundo e sempre se manifesta em ações que buscam justiça e transformação social. Ele Fechou parceria com a Universidade de São Paulo (USP) para arrecadar doações de auxílio às pesquisas de medidas de combate à Covid-19.

Richarlison se manifestou no caso de influenciadora mariana Ferrer Crédito: Everton/Divulgação

O atleta também se manifestou no caso da influenciadora digital Mariana Ferrer , que tomou uma proporção muito grande nas redes sociais Um empresário foi acusado de estuprar a promoter de 23 anos durante uma festa em 2018. Inicialmente, o homem havia sido condenado por estupro de vulnerável, quando a vítima está sob efeitos de entorpecentes ou álcool e não é capaz de consentir ou se defender. Houve uma troca de promotores do caso, que em suas alegações finais veio com a tese do estupro “sem intenção”. O juiz concordou com a tese de Oliveira e absolveu Aranha.

Richarlison jogando pela seleção brasileira Crédito: Lucas Figueiredo/CBF