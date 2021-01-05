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Pombo solidário

Richarlison completa "vaquinha" e ajuda conterrânea de Nova Venécia em cirurgia

O atacante capixaba do Everton complementou com cerca de R$ 1,7 mil os R$ 2 mil necessários para que a moradora Schayra Coelho Santana, de 22 anos, pudesse realizar um procedimento médico nas mamas
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

05 jan 2021 às 17:39

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 17:39

Nova Venécia
Richarlison completou a vaquinha que a trabalhadora rural Schayra Coelho Santana fez para realizar uma cirurgia Crédito: Divulgação/Everton e Arquivo pessoal
O ano virou, mas o atacante capixaba Richarlison, do Everton, da Inglaterra, manteve bons hábitos que fizeram dele uma das personalidades mais admiradas e queridas não apenas no mundo da bola. O jogador de 23 anos mostrou o lado solidário logo nos primeiros dias de 2021 ao doar uma quantia em dinheiro para que uma conterrânea de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, pudesse realizar um procedimento médico.

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Na manhã desta terça-feira (5), o "Pombo" disponibilizou o valor da vaquinha virtual que a trabalhadora rural Schayra Coelho Santana, de 22 anos, precisava para prosseguir com uma cirurgia mamária. Necessitando de cerca de R$ 2 mil, o atacante complementou com os R$ 1,7 mil que faltavam para alcançar a quantia. A assessoria do atleta confirmou para a reportagem de A GAZETA a ajuda dele à moradora.
Richarlison completa vaquinha e ajuda conterrânea de Nova Venécia em cirurgia
“Eu conheço algumas pessoas da família dele, e pedi ajuda para uma prima ontem. Eu fiquei aguardando a resposta. Hoje a prima dele me mandou mensagem mostrando que ele havia completado o valor da vaquinha”, relatou a jovem.
O jogador capixav
O jogador capixaba ajudou a jovem de Nova Venécia  Crédito: Montagem | A Gazeta
Ela ainda lembrou o sentimento quando recebeu a doação do jogador. “Quando a prima dele me mandou mensagem, eu não tinha nem palavras para falar, só agradecia a Deus, e depois o Richarlison. Tenho muita gratidão. Ele é um menino incrível, humilde desde sempre, menino de ouro”, se emocionou a jovem.
A trabalhadora rural contou que está desempregada e sofria muito com o problema desde que engravidou de gêmeos. “A glândula está aumentando com o tempo. Eu sinto dores, queimação e também uma secreção do local”, contou a mulher de 22 anos, afirmando que pretende marcar a cirurgia o mais rápido possível.
Richarlison é destaque do Everton-ING e da Seleção Brasileira
Richarlison é destaque do Everton-ING e da Seleção Brasileira Crédito: Site Oficial do Everton
Pelas redes sociais, ela agradeceu ao jogador, a quem se referiu como amigo, e o gesto dele foi elogiado por diversas pessoas.
"Gratidão é a palavra que me define nesse momento. Quero já agradecer a todos que compartilharam e que me ajudaram de alguma forma para estar realizando essa cirurgia. São muitas pessoas, quero agradecer imensamente, de coração, Deus abençoe a todos. Ao nosso amigo Richarlison, que completou a vaquinha para que eu conseguisse a cirurgia, muito obrigado mesmo! Deus abençoe sempre", postou a moradora de Nova Venécia.

OUTROS 'GOLAÇOS' DO CAPIXABA 

Esta não é primeira vez que o jogador demonstra solidariedade com os capixabas. Richarlison coleciona atitudes semelhantes. Em junho de 2019, o atacante doou quase R$ 50 mil reais para o Instituto Federal do Espírito Santo, em Nova Venécia, para que alguns estudantes da unidade participassem de uma olimpíada de Matemática em Taiwan, no continente asiático. Richarlison, inclusive, foi homenageado pelos alunos beneficiados na época.
Atacante capixaba Richarlison com a nova camisa da seleção brasileira
O atacante capixaba Richarlison foi o mdelo de lançamento da nova camisa da Seleção Brasileira Crédito: Nike/Divulgação
E não foi só naquela oportunidade. Em julho de 2019, o Pombo promoveu um jogo beneficente com o intuito de arrecadar alimentos para a população carente de Nova Venécia e região. No total, 6,4 toneladas foram arrecadadas e doadas pelo jogador. No mesmo mês, ele pediu por mais investimentos em educação na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.
Além disso, ainda em 2019, o atacante ajudou a realizar o sonho de uma jovem jogadora de Vila VelhaAna Débora chamou a atenção de Richarlison pelas redes sociais e conseguiu ajuda financeira do atleta para o custeio da viagem para o Rio de Janeiro, onde ganhou a oportunidade de fazer um teste no Vasco
Richarlison doou 500 cestas básicas a famílias de Nova Venécia
Richarlison doou 500 cestas básicas a famílias de Nova Venécia Crédito: Pedro Martins/Mowa Press e Divulgação
No início da pandemia do novo coronavírus, o atleta fez a doação de 500 cestas básicas para moradores de bairros carentes de Nova Venécia. Na mesma época, o capixaba anunciou em suas redes sociais que doou uma chuteira para ir à leilão e que todo o lucro obtido com essa movimentação será destinado a instituições que atuam para reduzir o impacto da pandemia. O atleta do também desafiou outros jogadores a fazerem o mesmo.

DE OLHO EM QUESTÕES SOCIAIS 

Além disso, o capixaba se mostra atento aos acontecimentos importantes do mundo e sempre se manifesta em ações que buscam justiça e transformação social. Ele Fechou parceria com a Universidade de São Paulo (USP) para arrecadar doações de auxílio às pesquisas de medidas de combate à Covid-19.
No último mês de outubro, Richarlison compartilhou em suas redes sociais uma campanha que pede justiça ao ex-motorista Robson Oliveira, preso há mais de um ano. Ele foi detido na Rússia, portando Mytedom 10mg (cloridrato de metadona) quando viajou a serviço do volante Fernando. A medicação, que é proibida no país, era para o sogro de Fernando. Desde então, o motorista permanece preso.
Richarlison
Richarlison se manifestou no caso de influenciadora mariana Ferrer Crédito: Everton/Divulgação
O atleta também se manifestou no caso da influenciadora digital Mariana Ferrer, que tomou uma proporção muito grande nas redes sociais Um empresário foi acusado de estuprar a promoter de 23 anos durante uma festa em 2018. Inicialmente, o homem havia sido condenado por estupro de vulnerável, quando a vítima está sob efeitos de entorpecentes ou álcool e não é capaz de consentir ou se defender. Houve uma troca de promotores do caso, que em suas alegações finais veio com a tese do estupro “sem intenção”. O juiz concordou com a tese de Oliveira e absolveu Aranha.
Diante disso, o jogador capixaba Richarlison se manifestou nas redes sociais pedindo justiça para a influencer. Em sua conta oficial no Twitter, Richarlison postou a hashtag #justicapormariferrer.
Ainda em 2020, o atleta após compartilhar nas redes sociais a imagem de um fã que improvisou um uniforme de futebol feito com sacola plástica, Richarlison prometeu enviar uma camisa oficial do Everton, da Inglaterra, clube onde joga
A solidariedade do atleta também ultrapassou as fronteiras do ES. Após uma partida em que marcou o gol da vitória da Seleção sobre o Uruguai, o atacante fez um apelo a favor da população do Amapá. Ele cobrou as autoridades para que tomem providências em relação ao estado, em que 13 dos 16 municípios sofriam com a falta de energia elétrica há mais de duas semanas.
Richarlison
Richarlison jogando pela seleção brasileira Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
No Campeonato Inglês, Richarlison é titular absoluto no Everton, que ocupa atualmente a sétima colocação na tabela. O jogador também é figura constante do técnico Tite nas convocações da Seleção Brasileira.

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