Atacante capixaba Richarlison é diferenciado dentro e fora de campo

Richarlison, atacante do Everton-ING e da Seleção Brasileira Crédito: Everton/Divulgação

Com quatro gols nos últimos quatro jogos do Everton nas competições inglesas, o atacante capixaba Richarlison vive mais um momento iluminado em sua carreira nos gramados. Em sua terceira temporada no futebol da Terra da Rainha ele mostra evolução visível dentro de campo. As boas atuações acumuladas neste período o credenciaram a estar em todas as convocações da Seleção Brasileira realizadas por Tite após a Copa de 2018. Tanto é que o jogador está na lista dos relacionados para os jogos das Eliminatórias, que acontecem neste mês de outubro.

Mas além do destaque quando a bola rola, Richarlison ganha cada vez mais destaque em seu engajamento extra-campo. Diferente da grande maioria de atletas, o capixaba se mostra atento aos acontecimentos importantes do mundo e sempre se manifesta em ações que buscam justiça e transformação social.

Na última quarta-feira (30), Richarlison compartilhou em suas redes sociais uma campanha que pede justiça ao ex-motorista Robson Oliveira, preso há mais de um ano. Ele foi detido na Rússia, portando Mytedom 10mg (cloridrato de metadona) quando viajou a serviço do volante Fernando. A medicação, que é proibida no país, era para o sogro de Fernando. Desde então, o motorista permanece preso e o jogador nunca fez nada.

O fato interessante aqui é que Richarlison, que veio de família humilde, entende a importância de estar onde chegou e se importa em ajudar o próximo. Se posicionar e se colocar à disposição é uma opção, não uma obrigação. Mas ao escolher colaborar em ações sociais, ele mostra como é importante usar sua visibilidade em benefício daqueles que precisam de ajuda. Uma atitude gigantesca.

Alguns podem até pensar que tudo não passa de marketing pessoal e uma forma de melhorar a imagem. Nesse caso, certamente não é. A simplicidade na forma que as coisas acontecem mostram que Richarlison é esse cara mesmo. Fora da caixa. Um belo exemplo a ser seguido.