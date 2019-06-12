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Solidariedade

Richarlison vai ajudar turma do Ifes a participar de olimpíada matemática

Um grupo de alunos do campus Nova Venécia foram convidados para a competição em Taiwan e o instituto está com poucos recursos

Publicado em 11 de Junho de 2019 às 22:00

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

11 jun 2019 às 22:00
O capixaba Richarlison não para de surpreender dentro e fora de campo. Um dos jogadores de confiança de Tite na Seleção Brasileira, o atacante se ofereceu para ajudar estudantes do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Um grupo de alunos do campus Nova Venécia, cidade natal do jogador, foi convidado para a seleção brasileira na Aimo 2019, a olimpíada de matemática internacional da Ásia. O evento será disputado em Taiwan. 
Richarlison comemora gol no amistoso entre Brasil e Catar Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Para ingressar na competição, o Ifes precisa escalar três alunos e um professor. Em uma rede social, uma das alunas informou que a escola está sem recursos para levantar R$ 50 mil para os custos da viagem. Richarlison viu a publicação e ofereceu ajuda.
"Já entrei em contato com o José", respondeu o atacante da Seleção, em referência a um dos professores responsáveis pela turma. 
Resposta de Richarlison a estudante do Ifes no Twitter Crédito: Reprodução/Twitter

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