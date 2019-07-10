Homenageado na Assembleia, Richarlison pede investimentos em educação

“Eu não sei como funciona isso, não tenho nem noção, mas eu queria pedir ao governo para investir mais na educação. Muitos vão ficar de fora (da Olimpíada internacional de Matemática da Ásia) porque falta investimento. Então eu peço que invistam mais na educação, que é muito importante para o nosso Estado crescer. É o pedido que eu faço para vocês", disse o jogador, que estudou até o 2º ano do ensino médio.