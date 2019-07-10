Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sensatez

Homenageado na Assembleia, Richarlison pede investimentos em educação

Atacante de 22 anos, da Seleção Brasileira, quebrou o protocolo da cerimônia e fez um pedido especial no plenário
Marcella Scaramella

Marcella Scaramella

Publicado em 

10 jul 2019 às 17:26

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 17:26

O atacante Richarlison, da Seleção Brasileira, foi homenageado na Assembleia Legislativa Crédito: Carlos Alberto Silva
O capixaba Richarlison fez mais um golaço, mas desta vez fora das quatro linhas. Homenageado na Assembleia Legislativa com a Comenda do Mérito Esportivo “José de Anchieta Fontana” na manhã desta quarta-feira (10), o atacante da Seleção Brasileira quebrou o protocolo da cerimônia e pediu a palavra no plenário para fazer um pedido especial.
“Eu não sei como funciona isso, não tenho nem noção, mas eu queria pedir ao governo para investir mais na educação. Muitos vão ficar de fora (da Olimpíada internacional de Matemática da Ásia) porque falta investimento. Então eu peço que invistam mais na educação, que é muito importante para o nosso Estado crescer. É o pedido que eu faço para vocês", disse o jogador, que estudou até o 2º ano do ensino médio.
> A trajetória de Richarlison: de Nova Venécia ao título da Copa América
O apelo aconteceu em meio aos elogios a uma atitude admirável do jogador de 22 anos durante a homenagem. O atacante recentemente doou R$ 49 mil a alunos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) para irem a competição internacional de matemática.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Copa América Richarlison Seleção brasileira
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados