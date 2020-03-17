Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ficou bom?

Richarlison adota 'visual cascão', que foi eternizado por Ronaldo Fenômeno

Atacante capixaba aproveita como pode a quarentena forçada por conta da paralisação do Campeonato Inglês

Publicado em 17 de Março de 2020 às 17:10

Redação de A Gazeta

O atacante capixaba Richarlison lançou o visual "Cascão". O mesmo corte de cabelo de Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002 Crédito: Reprodução/Instagram
Atacante do Everton-ING e da Seleção Brasileira, o atacante Richarlison aproveita como pode a quarentena forçada por conta da paralisação da Premier League, o Campeonato Inglês, por conta do novo coronavírus. E para interagir com seus seguidores nas redes sociais, o capixaba se inspirou no maior camisa 9 do futebol brasileiro, Ronaldo Fenômeno, e cortou o cabelo deixando apenas um topete bem baixinho, como o personagem "Cascão", da Turma da Mônica. 
O corte fez sucesso na Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e Japão, quando o Brasil foi pentacampeão mundial. Ronaldo lançou o penteado antes da final contra a Alemanha e o novo visual acabou dando sorte, pois o "cascão brasileiro" marcou os dois gols da vitória por 2 a 0. 

Convocado pelo técnico Tite para a Copa América (que nesta terça-feira foi adiada para o ano que vem), Richarlison vem em boa fase no Everton. Somente na Premier League, o capixaba, que é titular do treinador Carlo Ancelotti, já fez 27 jogos, marcou 10 gols e deu três assistências.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados