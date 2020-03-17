Richarlison adota 'visual cascão', que foi eternizado por Ronaldo Fenômeno

Atacante do Everton-ING e da Seleção Brasileira, o atacante Richarlison aproveita como pode a quarentena forçada por conta da paralisação da Premier League, o Campeonato Inglês, por conta do novo coronavírus. E para interagir com seus seguidores nas redes sociais, o capixaba se inspirou no maior camisa 9 do futebol brasileiro, Ronaldo Fenômeno, e cortou o cabelo deixando apenas um topete bem baixinho, como o personagem "Cascão", da Turma da Mônica.
O corte fez sucesso na Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e Japão, quando o Brasil foi pentacampeão mundial. Ronaldo lançou o penteado antes da final contra a Alemanha e o novo visual acabou dando sorte, pois o "cascão brasileiro" marcou os dois gols da vitória por 2 a 0.
Convocado pelo técnico Tite para a Copa América (que nesta terça-feira foi adiada para o ano que vem), Richarlison vem em boa fase no Everton. Somente na Premier League, o capixaba, que é titular do treinador Carlo Ancelotti, já fez 27 jogos, marcou 10 gols e deu três assistências.