  • 'Eu tinha tudo para ser marginal', afirma jogador capixaba Richarlison
Salvo pelo futebol

'Eu tinha tudo para ser marginal', afirma jogador capixaba Richarlison

Infância difícil formou personalidade do atacante avesso a ostentações e apaixonado por futebol

Publicado em 01 de Março de 2020 às 11:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2020 às 11:09
Capixaba Richarlison em campo pelo Everton Crédito: Tony McArdle/Everton FC
Astro do Everton, da Inglaterra, e homem de confiança do técnico Tite, o jogador capixaba Richarlison afirmou em entrevista ao jornal "O Globo" que tinha tudo para ser marginal, mas o futebol o tirou da vida de crime. 
Nascido e criado em uma comunidade carente de Nova Venécia, no Espírito Santo, o atacante disse que o quintal da casa onde cresceu servia de esconderijo para traficantes durante operações policiais.

Veja Também

Richarlison visita e consola pequeno fã que perdeu a mãe

Everton recusa R$ 464 milhões do Barcelona pelo capixaba Richarlison

Capixaba Richarlison é o 3º jogador brasileiro mais valioso do mundo

Ainda pequeno, o agora atacante da seleção brasileira procurava fugir dessa realidade jogando bola na rua. Com talento acima da média, procurou seguir carreira no esporte. 
"Muitos amigos da rua estão presos. Eu tinha tudo para ser marginal. Mas tive meu tio [Elton, com quem morou na adolescência] me aconselhando, tive o Fidel, um treinador que era policial, me falando que eu tinha talento. O futebol me levou para o caminho certo", afirmou Richarlison.

PÉS NO CHÃO

De acordo com o jogador, a infância humilde, onde muitas vezes faltava comida, ensinou-o a dar valor ao que ganha hoje. Sem muita ostentação, ele disse que procura investir seu dinheiro. 
"Eu não tinha praticamente nada na infância e, de repente, posso ter quase tudo. Então eu dou valor, penso no futuro. Não vou comprar um carrão. Invisto em imóvel, em outras coisas para o futuro", declarou.

Recomendado para você

Imagem de destaque
Frango de padaria: 6 receitas especiais para o almoço de domingo
Imagem de destaque
Ex-jogador do Estrela do Norte morre aos 28 anos em Cachoeiro
Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida

