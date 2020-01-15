Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pombo de ouro

Capixaba Richarlison é o 3º jogador brasileiro mais valioso do mundo

Estudo do CIES (Centro Internacional do Estudo do Esporte) apontou o atacante capixaba, destaque do Everton e da Seleção, como o 16º do planeta, ficando inclusive à frente de Neymar e Philippe Coutinho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 01:22

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 01:22

Richarlison é destaque do Everton-ING e da Seleção Brasileira Crédito: Site Oficial do Everton
Capixaba Richarlison é o terceiro jogador brasileiro mais valioso do mundo
Atuando com cada vez mais destaque numa das ligas mais fortes do mundo e enfileirando convocações para a Seleção, o atacante Richarlison, do Everton-ING foi considerado recentemente o 3º jogador brasileiro mais valioso do mundo. O pombo de Nova Venécia é avaliado pelo site Tranfermarket, referência em cotação de jogadores, em 60 milhões (aproximadamente R$ 276 milhões na cotação atual)
Um estudo feito pelo CIES (Centro Internacional do Estudo do Esporte) também apontou o jogador capixaba como o 16º do planeta, ficando inclusive à frente de Neymar e Philippe Coutinho.
Para chegar às avaliações finais, o algoritmo usado pelo CIES no estudo leva em consideração fatores como idade, contrato, posição, minutos jogados, gols, status nas respectivas seleções e resultados do time. A análise é feita apenas entre jogadores das cinco maiores ligas da Europa (Inglaterra, Alemanha, Itália e França).
Outros brasileiros no top-50 são: Gabriel Jesus (11º, Manchester City), Roberto Firmino (14º, Liverpool), Neymar (19º, PSG) Philippe Coutinho (27º, Bayern de Munique), Alisson (34º, Liverpool), Rodrygo (35º, Real Madrid), Vinicius Junior (39º, Real Madrid), Fabinho (41º, Liverpool).
E já que o Richarlison gosta tanto de fazer gols (como este aqui em cima), eis algumas curiosidades sobre os seus tentos!

NÚMEROS DO POMBO

? Tem 10 gols na temporada - 8 na Premier League
? A 4 gols de igualar sua melhor temporada na Inglaterra
? A 3 gols para entrar no Top 5 de artilheiros brasileiros na Premier League (26 gols)
? Artilheiro brasileiro da atual edição ao lado de Gabriel Jesus (8 gols)
? 63 gols na carreira
? 24 gols pelo Everton

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados