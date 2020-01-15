Capixaba Richarlison é o 3º jogador brasileiro mais valioso do mundo

Richarlison é destaque do Everton-ING e da Seleção Brasileira Crédito: Site Oficial do Everton

Your browser does not support the audio element. Capixaba Richarlison é o terceiro jogador brasileiro mais valioso do mundo

Atuando com cada vez mais destaque numa das ligas mais fortes do mundo e enfileirando convocações para a Seleção, o atacante Richarlison, do Everton-ING foi considerado recentemente o 3º jogador brasileiro mais valioso do mundo. O pombo de Nova Venécia é avaliado pelo site Tranfermarket, referência em cotação de jogadores, em 60 milhões (aproximadamente R$ 276 milhões na cotação atual)

Um estudo feito pelo CIES (Centro Internacional do Estudo do Esporte) também apontou o jogador capixaba como o 16º do planeta, ficando inclusive à frente de Neymar e Philippe Coutinho.

Para chegar às avaliações finais, o algoritmo usado pelo CIES no estudo leva em consideração fatores como idade, contrato, posição, minutos jogados, gols, status nas respectivas seleções e resultados do time. A análise é feita apenas entre jogadores das cinco maiores ligas da Europa (Inglaterra, Alemanha, Itália e França).

Outros brasileiros no top-50 são: Gabriel Jesus (11º, Manchester City), Roberto Firmino (14º, Liverpool), Neymar (19º, PSG) Philippe Coutinho (27º, Bayern de Munique), Alisson (34º, Liverpool), Rodrygo (35º, Real Madrid), Vinicius Junior (39º, Real Madrid), Fabinho (41º, Liverpool).

E já que o Richarlison gosta tanto de fazer gols (como este aqui em cima), eis algumas curiosidades sobre os seus tentos!

NÚMEROS DO POMBO

? Tem 10 gols na temporada - 8 na Premier League

? A 4 gols de igualar sua melhor temporada na Inglaterra

? A 3 gols para entrar no Top 5 de artilheiros brasileiros na Premier League (26 gols)

? Artilheiro brasileiro da atual edição ao lado de Gabriel Jesus (8 gols)

? 63 gols na carreira