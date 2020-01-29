Everton recusa R$ 464 milhões do Barcelona pelo capixaba Richarlison

Richarlison está na segunda temporada pelo Everton e é titular absoluto Crédito: Anthony Mcardle/Eveton FC

Você recusaria R$ 464 milhões? Difícil acreditar, mas foi exatamente isso que o Everton, da Inglaterra, fez nos últimos dias. O clube da primeira divisão inglesa recebeu uma proposta do Barcelona pelo atacante capixaba Richarlison de 100 milhões de euros, contudo disse não à oferta catalã. A informação foi divulgada pelo jornal inglês Sky Sports nesta quarta-feira (29).

Vale destacar que o jogador nascido em Nova Venécia está no radar do clube espanhol há pelo menos duas temporadas. Após se transferir do Fluminense para o Watford em 2017, o atacante de 22 anos passou a ser monitorado pelo time de Messi. Após o sucesso no primeiro ano, disputando a Premier League, o "Pombo" foi para o Everton e a cada janela de transferência o nome dele é especulado em gigantes europeus.

Richarlison está em alta no mercado e foi procurado pelo Barcelona Crédito: Tony McArdle/Everton FC

Na atual temporada, Richarlison soma 10 gols em 26 jogos pelo time de Liverpool e é nome constante em todas as convocações recentes para a Seleção Brasileira. Ao todo, o jogador revelado pelo Real Noroeste já tem 24 gols anotados em 65 partidas.

Com a camisa amarelinha, o pombo acumula seis gols em 19 apresentações. A primeira convocação para o time principal ocorreu ainda em 2018.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do jogador, que afirmou desconhecer a proposta oriunda da Espanha. No fim do ano passado, Richarlison renovou e estendeu o contrato com o Everton até 2024.