Richarlison doa cestas básicas para vítimas das chuvas no Sul do ES

Mesmo estando em outro continente o atacante capixaba Richarlison, do Everton, time da primeira divisão da Inglaterra, não esquece o Espírito Santo. Representando o Estado com gols pelo clube inglês e brilhando na Seleção Brasileira, o jogador também orgulha o Estado fora dos gramados.
Mais uma vez solidário e atento aos acontecimentos que ocorrem por aqui, o Pombo, como é conhecido, doou 40 cestas básicas para serem distribuídas a moradores das cidades de Iconha, Alfredo Chaves e Vargem Alta, que perderam praticamente tudo o que tinham em decorrência das chuvas que devastaram estes municípios nos últimos dias.
Os alimentos foram deixados na sede da Assembleia Legislativa, em Vitória, de onde seguirão para a região afetada. O local é um dos pontos para doações de alimentos, produtos de higiene pessoal e de limpeza às vítimas.
Esta não é primeira vez que o jogador, nascido em Nova Venécia e revelado pelo Real Noroeste, demonstra solidariedade. Em junho do ano passado, o atacante doou quase R$ 50 mil reais para o Instituto Federal do Espírito Santo, em Nova Venécia, para que alguns estudantes da unidade participassem de uma olimpíada de Matemática em Taiwan, no continente asiático. Richarlison, inclusive, foi homenageado pelos alunos beneficiados na época.
E não foi só naquela oportunidade. Na última vez em que esteve em sua cidade natal, no mês de julho do ano passado, o Pombo promoveu um jogo beneficente com o intuito de arrecadar alimentos para a população carente de Nova Venécia e região. No total, 6,4 toneladas foram arrecadados e doados pelo jogador.
Enquanto esteve em Nova Venécia, o artilheiro ainda doou 22 camisas da Seleção Brasileira para estudantes da escola Fazenda Santa Helena, de São Domingos do Norte.
Seja em postagens nas redes sociais ou com pessoas próximas, o jogador dá mostras de que o Espírito Santo significa muito para ele. Humilde, Richarlison já disse querer sempre retribuir o carinho que recebe dos fãs, em especial dos capixabas.