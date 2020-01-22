Richarlison doa cestas básicas para vítimas das chuvas no Sul do ES

Mais uma vez solidário e atento aos acontecimentos que ocorrem por aqui, o Pombo, como é conhecido, doou 40 cestas básicas para serem distribuídas a moradores das cidades de Iconha, Alfredo Chaves e Vargem Alta, que perderam praticamente tudo o que tinham em decorrência das chuvas que devastaram estes municípios nos últimos dias.