Comemoração de Richarlison, "Dança do Pombo" ganha as telas do Fifa 20

Atacante capixaba está cheio de moral com a produtora do principal game de futebol da atualidade

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de agosto de 2019 às 04:31

A "Dança do Pombo" virou uma marca registrada nos gols do atacante capixaba Richarlison, da Seleção Brasileira e do Everto-ING. Agora, a comemoração do capixaba ganhou as telas dos videogames. Nesta sexta-feira (09), a EA Sports começou a liberar os acessos à versão beta do jogo Fifa 20. E, assim que começaram a vazar as primeiras imagens, foi revelado que o game traz a tradicional comemoração do jogador. 

>A trajetória de Richarlison: de Nova Venécia ao título da Copa América

Essa é a segunda homenagem do jogo para o capixaba, nos últimos dias. No fim do mês de julho, o game Fifa trouxe uma nova carta de Richarlison, com 92 de força. Fã declarado dos jogos da série, o jogador comemorou nas redes sociais.  

>Veja o vídeo: "Espero continuar dando alegria para a minha cidade", diz Richarlison

O atacante, que foi campeão da Copa América com a Seleção Brasileira, volta aos gramados na manhã deste sábado (10), quando o Everton enfrenta o Crystal Palace em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Inglês.

