Voa, Pombo!

Comemoração de Richarlison, "Dança do Pombo" ganha as telas do Fifa 20

Atacante capixaba está cheio de moral com a produtora do principal game de futebol da atualidade

Publicado em 22 de agosto de 2019 às 04:31

A "Dança do Pombo" virou uma marca registrada nos gols do atacante capixaba Richarlison, da Seleção Brasileira e do Everto-ING. Agora, a comemoração do capixaba ganhou as telas dos videogames. Nesta sexta-feira (09), a EA Sports começou a liberar os acessos à versão beta do jogo Fifa 20. E, assim que começaram a vazar as primeiras imagens, foi revelado que o game traz a tradicional comemoração do jogador.

Essa é a segunda homenagem do jogo para o capixaba, nos últimos dias. No fim do mês de julho, o game Fifa trouxe uma nova carta de Richarlison, com 92 de força. Fã declarado dos jogos da série, o jogador comemorou nas redes sociais.

O atacante, que foi campeão da Copa América com a Seleção Brasileira, volta aos gramados na manhã deste sábado (10), quando o Everton enfrenta o Crystal Palace em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Inglês.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta