Incêndio destrói casa em Cachoeiro de Itapemirim

Uma casa ficou destruída após pegar fogo na madrugada deste sábado (13), no bairro Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. De acordo com apuração do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, a ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e teve início por volta das três horas da manhã.

O combate às chamas terminou por volta das seis horas. O fogo provocou a queda da fachada e o desabamento do telhado. O assoalho de madeira contribuiu para que o incêndio causasse danos também à casa localizada abaixo.