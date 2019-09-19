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Golaço

Richarlison ajuda jovem jogadora capixaba a fazer teste no Vasco

Richarlison viu publicação de Ana Débora nas redes sociais, entrou em contato com ela e se comprometeu a bancar as passagens aéreas e hospedagem no Rio de Janeiro
Sidney Magno

Sidney Magno

Publicado em 

19 set 2019 às 14:31

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 14:31

O capixaba Richarlison, do Everton e da Seleção Brasileira, marcou mais um golaço fora das quatro linhas. Depois de doar camisas do Brasil para crianças do interior do Espírito Santo, de arrecadar alimentos para a população carente de Nova Venécia e de viabilizar a viagem de uma turma para a Olimpíada de Matemática na Ásia, agora o atacante vai realizar o sonho de uma jovem jogadora de Vila Velha. 
Ana Débora chamou a atenção de Richarlison pelas redes sociais e conseguiu ajuda financeira do atacante Crédito: Arquivo Pessoal e CBF
A meio-campista Ana Débora, do Selc, postou um vídeo nas redes sociais pedindo ajuda para o custeio da viagem para o Rio de Janeiro, onde ganhou a oportunidade de fazer um teste no Vasco. Richarlison teve acesso à publicação, entrou em contato com a jogadora e se comprometeu a bancar as passagens aéreas e hospedagem.
Ana Débora revela que, no primeiro momento, não acreditou que era o próprio Richarlison quem estava te “estendendo a mão”. A jogadora lembra que se emocionou e agradeceu o apoio do jogador da Seleção. 
>Richarlison ataca de comediante na Seleção Brasileira
"Quando recebi a primeira mensagem, realmente não acreditei que fosse ele. Na hora que entrei no perfil e vi que era o Richarlison, eu chorei muito. Foi muito emocionante porque lembrei de tudo o que a gente passa para ser jogadora de futebol. Principalmente com apoio da família, que não temos totalmente. Por isso sou muito grata por essa oportunidade que ele me deu." 
A jogadora de 18 anos, do time Selc, de Cariacica, conta que não tinha noção que a sua campanha chegaria até o atacante Richarlison. "A ideia de fazer a campanha foi de uma amiga minha. Quando surgiu a oportunidade da peneira no Vasco, ficamos pensando: 'como vamos conseguir levantar esse dinheiro e chegar até o Rio de Janeiro?' Pensamos em rifa, vaquinha online, mas nada deu certo. Então decidimos fazer um vídeo para publicar nas redes sociais com o objetivo de chegar em alguém famoso ou até mesmo na televisão aqui do Estado. Acabou que o vídeo ganhou grandes proporções e chegou ao Richarlison".  
>Richarlison ironiza declaração de treinador português do Flamengo
O atacante da Seleção Brasileira não mediu esforços para ajudar a jovem jogadora. "Me sensibilizei com a história da Ana Débora, até por ser do meu Estado. É uma menina batalhadora, que sonha em jogar em um grande clube como o Vasco. Entrei em contato com ela via rede social e estou feliz por poder ajudar a fazer esse teste no clube. Torcendo muito por ela!", disse o jogador, via assessoria de imprensa. 
PAIXÃO PELA BOLA
A jogadora Ana Débora nasceu em Fortaleza, mas mora em Vila Velha desde os três anos de idade. Criada por sua mãe, a meia diz que se considera capixaba.
"Comecei a jogar bola desde cedo, quando tinha oito anos. A paixão pelo futebol acho que nasceu comigo porque minha mãe me criou sozinha e não tinha ninguém que fosse referência para jogar. Desde pequena, quando eu vim para o Espírito Santo, eu via uma bola e já queria chutar. Sou de Fortaleza, mas nem tenho lembranças de lá. Tanto que sou mais capixaba do que cearense", ressaltou.
A jogadora Ana Débora viaja para o Rio de Janeiro no próximo domingo (22) e, no início da próxima semana faz o teste no time feminino de base do Vasco, em Duque de Caxias.

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