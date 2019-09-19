Richarlison ajuda jovem jogadora capixaba a fazer teste no Vasco

Ana Débora chamou a atenção de Richarlison pelas redes sociais e conseguiu ajuda financeira do atacante Crédito: Arquivo Pessoal e CBF

Rio de Janeiro, onde ganhou a oportunidade de fazer um teste no Vasco. Richarlison teve acesso à publicação, entrou em contato com a jogadora e se comprometeu a bancar as passagens aéreas e hospedagem. A meio-campista Ana Débora, do Selc, postou um vídeo nas redes sociais pedindo ajuda para o custeio da viagem para o, onde ganhou a oportunidade de fazer um teste no. Richarlison teve acesso à publicação, entrou em contato com a jogadora e se comprometeu a bancar as passagens aéreas e hospedagem.

Ana Débora revela que, no primeiro momento, não acreditou que era o próprio Richarlison quem estava te “estendendo a mão”. A jogadora lembra que se emocionou e agradeceu o apoio do jogador da Seleção.

"Quando recebi a primeira mensagem, realmente não acreditei que fosse ele. Na hora que entrei no perfil e vi que era o Richarlison, eu chorei muito. Foi muito emocionante porque lembrei de tudo o que a gente passa para ser jogadora de futebol. Principalmente com apoio da família, que não temos totalmente. Por isso sou muito grata por essa oportunidade que ele me deu."

Cariacica, conta que não tinha noção que a sua campanha chegaria até o atacante Richarlison. "A ideia de fazer a campanha foi de uma amiga minha. Quando surgiu a oportunidade da peneira no Vasco, ficamos pensando: 'como vamos conseguir levantar esse dinheiro e chegar até o Rio de Janeiro?' Pensamos em rifa, vaquinha online, mas nada deu certo. Então decidimos fazer um vídeo para publicar nas redes sociais com o objetivo de chegar em alguém famoso ou até mesmo na televisão aqui do Estado. Acabou que o vídeo ganhou grandes proporções e chegou ao Richarlison". A jogadora de 18 anos, do time Selc, de, conta que não tinha noção que a sua campanha chegaria até o atacante Richarlison. "A ideia de fazer a campanha foi de uma amiga minha. Quando surgiu a oportunidade da peneira no Vasco, ficamos pensando: 'como vamos conseguir levantar esse dinheiro e chegar até o Rio de Janeiro?' Pensamos em rifa, vaquinha online, mas nada deu certo. Então decidimos fazer um vídeo para publicar nas redes sociais com o objetivo de chegar em alguém famoso ou até mesmo na televisão aqui do Estado. Acabou que o vídeo ganhou grandes proporções e chegou ao Richarlison".

O atacante da Seleção Brasileira não mediu esforços para ajudar a jovem jogadora. "Me sensibilizei com a história da Ana Débora, até por ser do meu Estado. É uma menina batalhadora, que sonha em jogar em um grande clube como o Vasco. Entrei em contato com ela via rede social e estou feliz por poder ajudar a fazer esse teste no clube. Torcendo muito por ela!", disse o jogador, via assessoria de imprensa.

PAIXÃO PELA BOLA

Vila Velha desde os três anos de idade. Criada por sua mãe, a meia diz que se considera capixaba. A jogadora Ana Débora nasceu em Fortaleza, mas mora emdesde os três anos de idade. Criada por sua mãe, a meia diz que se considera capixaba.

"Comecei a jogar bola desde cedo, quando tinha oito anos. A paixão pelo futebol acho que nasceu comigo porque minha mãe me criou sozinha e não tinha ninguém que fosse referência para jogar. Desde pequena, quando eu vim para o Espírito Santo, eu via uma bola e já queria chutar. Sou de Fortaleza, mas nem tenho lembranças de lá. Tanto que sou mais capixaba do que cearense", ressaltou.