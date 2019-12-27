Richarlison leva 1º técnico para assistir jogo do Everton ao vivo

Richarlison levou o seu primeiro treinador a um jogo na Inglaterra Crédito: Arquivo Pessoal

Com 10 anos, Richarlison dava os seus chutes num projeto social de Nova Venécia, Região Noroeste do Espírito Santo, chamado Palestra. O jovem ainda não sabia o que o destino lhe reservava. Sonhava como todo menino um dia se tornar jogador de futebol, atuar em "time grande" e quem sabe chegar à Seleção Brasileira.

Your browser does not support the audio element. Richarlison leva primeiro técnico para assistir jogo do Everton ao vivo

Atualmente com 22 anos, o atacante colhe os frutos de um trabalho árduo e dedicado, e após passagens por Real Noroeste, América-MG, Fluminense e Watford, o capixaba é titular do Everton, da Inglaterra e também é figura constante nas convocações do técnico Tite para os jogos da amarelinha.

Projeto Social Palestra, onde Richarlison deu os primeiros chutes no futsal, em Nova Venécia Crédito: Arquivo Pessoal

Como forma de agradecimento, no melhor estilo "ao mestre com carinho", Richarlison hoje consegue retribuir o empenho de quem lhe ajudou a dar os primeiros passos no esporte, ainda nas quadras de futsal. O jogador levou o seu primeiro treinador, Fidel Carvalho para assistir a um jogo do Everton, em pleno Goddison Park, em Liverpool.

E o professor foi "pé quente", porque o time do Everton venceu a partida diante do Burnley, por 1 a 0, gol do atacante inglês Dominic Calvert-Lewin, aos 35 do 2º tempo. Richarlison atuou por 86 minutos, sendo substituído aos 41 do 2º tempo. Com o resultado, os Toffees se afastaram da zona de rebaixamento e estão na 13ª posição, com 22 pontos.