Após foto viralizar, Richarlison doa 22 camisas da Seleção para crianças

Richarlison doa camisas para crianças de Nova Venécia Crédito: Divulgação

Em suas últimas horas no Espírito Santo, o atacante Richarlison fez a alegria de crianças da Escola Fazenda Santa Helena, em São Domingos do Norte, na Região Noroeste do Estado. Na última semana, o jogador do Everton e da Seleção Brasileira postou em uma rede social imagens das crianças com camisas improvisadas com o seu nome nas costas. E nesta terça-feira (16), ele decidiu fazer uma surpresa: fez uma visita à escola e doou camisas do Brasil para toda a turma.

Essa foi a última ação de Richarlison no Estado. Ele embarcou para mais alguns dias de férias antes de se apresentar ao Everton, na Inglaterra, e iniciar os treinos para a temporada 2019/2020.

Homenagem no Ifes

Mais cedo, o jogador de 22 anos foi homenageado no Instituto Federal do Espírito Santo. Isso porque, em junho, o atacante doou R$ 49 mil para um grupo de alunos participar da Olimpíada Internacional de Matemática, na Ásia.