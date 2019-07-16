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Após foto viralizar, Richarlison doa 22 camisas da Seleção para crianças

O atacante da Seleção Brasileira fez a alegria de alunos da Escola Fazenda Santa Helena, em São Domingos do Norte

Publicado em 

16 jul 2019 às 19:07

Publicado em 16 de Julho de 2019 às 19:07

Richarlison doa camisas para crianças de Nova Venécia Crédito: Divulgação
Em suas últimas horas no Espírito Santo, o atacante Richarlison fez a alegria de crianças da Escola Fazenda Santa Helena, em São Domingos do Norte, na Região Noroeste do Estado. Na última semana, o jogador do Everton e da Seleção Brasileira postou em uma rede social imagens das crianças com camisas improvisadas com o seu nome nas costas. E nesta terça-feira (16), ele decidiu fazer uma surpresa: fez uma visita à escola e doou camisas do Brasil para toda a turma. 
Essa foi a última ação de Richarlison no Estado. Ele embarcou para mais alguns dias de férias antes de se apresentar ao Everton, na Inglaterra, e iniciar os treinos para a temporada 2019/2020.
> Homenageado na Assembleia, Richarlison pede investimentos em educação
Homenagem no Ifes
Mais cedo, o jogador de 22 anos foi homenageado no Instituto Federal do Espírito Santo. Isso porque, em junho, o atacante doou R$ 49 mil para um grupo de alunos participar da Olimpíada Internacional de Matemática, na Ásia. 
> Richarlison vai ajudar turma do Ifes a participar de olimpíada matemática
"Vi o pessoal (do Ifes) marcando muita gente famosa e muitos não responderam, ou ninguém respondeu. Na hora que vi não pensei duas vezes e chamei minha prima para a gente ajudar. Acho muito importante, mesmo que há um tempo atrás eu não ia muito bem na escola, mas eu sou superfã de quem é inteligente, porque é coisa extraordinária o que passa na cabeça deles (risos)."
Richarlison está em Nova Venécia desde sábado, quando realizou um jogo beneficente no estádio Zenor Pedrosa Rocha e reuniu mais de 3 mil pessoas. O jogador arrecadou cerca de 6 toneladas de alimentos, doados para famílias carentes da região.

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