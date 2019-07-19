Richarlison doa mais de 6 toneladas de alimentos a famílias carentes

Nesta sexta-feira (19) veio a contabilidade final do que foi arrecadado: 6,4 toneladas de alimentos, que foram todos destinados às famílias carentes da cidade natal do atacante do Everton-ING e da Seleção Brasileira. Vale destacar que a quantidade equivale ao dobro do que foi arrecadado na edição de 2018 da partida festiva.

Satisfeito em ajudar com quem mais necessita, o Pombo mostrou pelas redes sociais a doação dos alimentos e agradeceu aos que marcaram presença à partida e doaram os alimentos. "Foram 6,4 toneladas de alimentos arrecadados. Se existe a chance de fazer uma pequena diferença na vida de alguém, não pense duas vezes. Obrigado, mais uma vez, Nova Venécia e toda região!", postou o jogador.