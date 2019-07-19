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Pombo solidário

Richarlison doa mais de 6 toneladas de alimentos a famílias carentes

Moradores de Nova Venécia, cidade natal do atacante, e região foram contemplados com as doações
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

19 jul 2019 às 20:15

Publicado em 19 de Julho de 2019 às 20:15

O jogo promovido por Richarlison arrecadou 6,4 toneladas de alimentos Crédito: Reprodução/Instagram
No último sábado (13), o craque capixaba Richarlison, promoveu um amistoso festivo em Nova Venécia que atraiu mais aproximadamente 3 mil pessoas ao estádio Zenor Pedrosa Rocha. Além dos gols e belas jogadas, o evento teve o intuito de arrecadar alimentos aos mais necessitados.
Richarlison: "Espero continuar dando alegria para minha cidade"
Nesta sexta-feira (19) veio a contabilidade final do que foi arrecadado: 6,4 toneladas de alimentos, que foram todos destinados às famílias carentes da cidade natal do atacante do Everton-ING e da Seleção Brasileira. Vale destacar que a quantidade equivale ao dobro do que foi arrecadado na edição de 2018 da partida festiva.
Satisfeito em ajudar com quem mais necessita, o Pombo mostrou pelas redes sociais a doação dos alimentos e agradeceu aos que marcaram presença à partida e doaram os alimentos. "Foram 6,4 toneladas de alimentos arrecadados. Se existe a chance de fazer uma pequena diferença na vida de alguém, não pense duas vezes. Obrigado, mais uma vez, Nova Venécia e toda região!", postou o jogador.
> Após foto viralizar, Richarlison doa 22 camisas da Seleção para crianças
Veja a galeria com os alimentos arrecadados

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