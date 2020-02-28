Richarlison visita e consola pequeno fã que perdeu a mãe

Na última semana o menino inglês Jenson, de apenas seis anos, viveu duas emoções bem distintas. Primeiro, sofreu com a morte prematura da própria mãe. Porém, depois do luto, voltou a sorrir ao receber a visita do seu jogador favorito. Eis que o atleta em questão é o atacante capixaba Richarlison, do Everton, da Inglaterra, e da Seleção Brasileira.