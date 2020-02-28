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Solidariedade

Richarlison visita e consola pequeno fã que perdeu a mãe

Atacante do Everton, da Inglaterra, e da Seleção Brasileira visitou Jenson, de apenas seis anos

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 14:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 14:17
Menino inglês perde a mãe e recebe a visita do seu jogador favorito, o capixaba Richarlison Crédito: Everton/Divulgação
Na última semana o menino inglês Jenson, de apenas seis anos, viveu duas emoções bem distintas. Primeiro, sofreu com a morte prematura da própria mãe. Porém,  depois do luto, voltou a sorrir ao receber a visita do seu jogador favorito. Eis que o atleta em questão é o atacante capixaba Richarlison, do Everton, da Inglaterra, e da Seleção Brasileira.

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O menino atua no time sub-7 do Halton Borough Wolves e recebeu a visita de Richarlison numa ação promovida pelo Everton. Antes da bola rolar, os coleguinhas de Jenson chegaram a fazer um minuto de silêncio em respeito à memória da mãe dele. 

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