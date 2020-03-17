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Esquiva Falcão e Richarlison engrossam torcida por Babu no BBB20

Atletas capixabas se juntam a vários influencers e movimentam redes sociais para que o brother permaneça na casa mais vigiada do Brasil

Publicado em 16 de Março de 2020 às 21:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 21:25
Um dos emparedados da vez no BBB20, Babu tem a torcida dos capixabas Richarlison e Esquiva Falcão Crédito: Reprodução/TV Globo
 O #TeamBabu ganhou dois novos integrantes de peso nesta semana de paredão triplo no Big Brother Brasil 20. O pugilista Esquiva Falcão e o atacante Richarlison, do Everton, da Inglaterra, e da Seleção Brasileira seguiram a onda de outros famosos, como o craque Gabigol, atacante do Flamengo, e a cantora Anitta, e estão interagindo com seus seguidores nas redes sociais pedindo votos para livrar o ator Alexandre da Silva Santana, o Babu, da eliminação.
Ambos são capixabas e torcem para que o intérprete de Tim Maia no cinema saia ileso do paredão diante do hipnólogo Pyong Lee e da influencer Rafa Kalimann. Mais ativo, o boxeador Esquiva Falcão fez postagens, respondeu enquetes, chegou a fazer um tutorial em vídeo e solicitou votos em Pyong Lee, seguindo a orientação do perfil oficial de Babu Santana.
Já Richarlison foi mais contido, mostrando admiração pelo ator, o chamando de monstro e também afirmando que "lançou" a dancinha do Babu, numa foto junto com o zagueiro colombiano Yerry Mina, companheiro na Premier League.

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