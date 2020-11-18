Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Líder

Com gol do capixaba Richarlison, Brasil vence o Uruguai pelas Eliminatórias

Atacante de Nova Venécia marcou o segundo gol da vitória brasileira. Seleção lidera as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo com 12 pontos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 23:10

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 23:10

Richarlison marcou o segundo gol na vitória do Brasil sobre o Uruguai
Richarlison marcou o segundo gol na vitória do Brasil sobre o Uruguai Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A Seleção Brasileira fechou o seu ciclo de jogos de 2020 das Eliminatórias de Copa do Mundo de forma eficaz. Com gols de Arthur e do capixaba Richarlison, os comandados de Tite derrotaram o Uruguai por 2 a 0 em pleno Estádio Centenário e asseguraram três pontos importantes em seu adversário mais desafiador deste início de competição. Com o resultado desta terça-feira (17), o Brasil foi a 12 pontos e manteve 100% de aproveitamento, enquanto a Celeste segue com seis pontos.
O time canarinho só volta a campo em março de 2021, quando mede forças com a Colômbia. Os uruguaios encaram a Argentina.

Veja Também

Richarlison revela atrito no Real Noroeste: "fizeram uma sacanagem comigo"

Atacante capixaba Richarlison é diferenciado dentro e fora de campo

O JOGO

Os primeiros minutos foram bem movimentados no Estádio Centenário. Logo aos dois minutos, Thiago Silva lançou Gabriel Jesus. O atacante abriu espaço pela direita e exigiu Campaña em um chute cruzado. O Uruguai respondeu logo em seguida. Com um drible, Nuñez deixou Danilo no chão e, em seguida, encheu o pé. A bola explodiu no travessão. A Celeste aumentou sua pressão, depositando suas fichas em De La Cruz e Nández. Entretanto, à exceção de uma cabeçada de Cavani rente à trave, a zaga brasileira continha o ímpeto adversário.
A dedicação que tinha defensivamente demorou a ser refletida no setor ofensivo. Everton Ribeiro criava jogadas, mas a linha de frente formada por Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Richarlison esbarrava na marcação uruguaia. O ímpeto brasileiro começou a se sobressair na reta final. 
Everton Ribeiro se desvencilhou da marcação e cruzou. Gabriel Jesus, em meio aos zagueiros, serviu Arthur, que deu um chute colocado. A bola desviou em um defensor e traiu Campaña, aos 33. Com embalo renovado, a Seleção quase ampliou no lance seguinte. Arthur abriu um passe para Firmino. O camisa 20 arrancou e bateu rasteiro, mas o goleiro encaixou.
Dominando as ações, a equipe de Tite marcou o segundo aos 45. Após jogada ensaiada em cobrança de escanteio curto, Renan Lodi alçou para a área. Richarlison surgiu entre os zagueiros e cabeceou no canto de Campaña. Os uruguaios ensaiaram uma reação em falta cobrada por De La Cruz, mas Godín cabeceou uma bola no travessão.

2º TEMPO

Na volta do intervalo, a Seleção continuou a fazer variações táticas e a se lançar ao ataque. No primeiro minuto, Gabriel Jesus se livrou da marcação, mas finalizou para as nuvens. Coube a Everton Ribeiro levar a equipe à frente, mas Roberto Firmino e Richarlison esbarravam na marcação.
Campaña foi exigido em falta cobrada por Everton Ribeiro e para salvar cruzamento de Renan Lodi. Já defensivamente, os comandados de Tite controlavam a partida. O Uruguai tentou se lançar de vez ao ataque na etapa final. Entretanto, a equipe se mostrava atabalhoada ao tentar furar o bloqueio brasileiro. Além disto, errava com frequência os lançamentos.
O panorama piorou de vez aos 26 minutos. Cavani cometeu falta em Richarlison e, inicialmente, recebeu cartão amarelo. Após ouvir o alerta do VAR, o árbitro Roberto Tobar foi à cabine de vídeo, revisou o lance e expulsou o atacante.
Minutos depois, os uruguaios ensaiaram uma reação em uma jogada que começou em uma cobrança de escanteio. Em meio ao bate e rebate, Nuñez chutou para o fundo da rede. Porém, a jogada foi invalidada por impedimento.
Os uruguaios partiram de vez para o "abafa" na reta final, mas novamente não foram efetivos diante de um Brasil que cadenciou o jogo. Com atuação segura, a Seleção segurou as pontas mesmo sem astros, soube convencer diante de um adversário difícil e fechou o ano de 2020 tranquilo nas Eliminatórias.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em encontro com o papa Leão XIV
Lula presta solidariedade ao papa Leão XIV após críticas de Trump
Imagem de destaque
Idosos são vítimas de assaltante dentro de ônibus na Serra
Imagem de destaque
Botijão de gás chega a R$ 130 em Colatina e preocupa consumidores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados