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Em busca do ouro

Capixaba Richarlison é convocado para os Jogos Olímpicos de Tóquio

O atleta do Everton (ING) foi chamado após o regulamento da competição ampliar o número de convocados para 22 jogadores por seleção. Natural de Nova Venécia, o jogador está disputando a Copa América com a seleção principal

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 16:17

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

02 jul 2021 às 16:17
Richarlison
Richarlison pela seleção brasileira Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Espírito Santo terá um representante na seleção brasileira de futebol nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O atacante Richarlison, 24 anos, foi convocado pelo técnico André Jardine e fará parte do grupo que vai ao Japão. Natural de Nova Venécia, o jogador está disputando a Copa América com a seleção principal. 
O técnico da seleção olímpica chamou o atacante do Everton para o lugar de Pedro, que não foi liberado pelo Flamengo para disputar a competição. Richarlison está com a seleção brasileira principal, que disputa a Copa América, no Brasil, e jogará s quartas de final contra o Chile, na noite desta sexta-feira.
Richarlison
Richarlison vai representar o ES em Tóquio Crédito: Everton Pereira/Ofotografico/Agencia O Globo
O atleta também foi chamado após o regulamento da competição ampliar o número de convocados para 22 jogadores por seleção. Originalmente, foram convocados 18 jogadores, como previsto pelo regulamento. No entanto, nesta semana, a Fifa autorizou as seleções a chamarem mais quatro atletas.

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