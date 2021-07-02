Capixaba Richarlison é convocado para os Jogos Olímpicos de Tóquio

O Espírito Santo terá um representante na seleção brasileira de futebol nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O atacante Richarlison, 24 anos, foi convocado pelo técnico André Jardine e fará parte do grupo que vai ao Japão. Natural de Nova Venécia, o jogador está disputando a Copa América com a seleção principal.
O técnico da seleção olímpica chamou o atacante do Everton para o lugar de Pedro, que não foi liberado pelo Flamengo para disputar a competição. Richarlison está com a seleção brasileira principal, que disputa a Copa América, no Brasil, e jogará s quartas de final contra o Chile, na noite desta sexta-feira.
O atleta também foi chamado após o regulamento da competição ampliar o número de convocados para 22 jogadores por seleção. Originalmente, foram convocados 18 jogadores, como previsto pelo regulamento. No entanto, nesta semana, a Fifa autorizou as seleções a chamarem mais quatro atletas.