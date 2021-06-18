Segunda rodada

Capixaba Richarlison marca e Brasil goleia o Peru por 4 a 0 na Copa América

Alex Sandro, Neymar e Everton Ribeiro marcaram os outros gols da goleada; Brasil chegou aos seis pontos e praticamente garantiu a classificação para a próxima fase
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

17 jun 2021 às 23:10

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 23:10

Capixaba Richarlison marca e Brasil goleia Peru por 4 a 0 no Nilton Santos
Capixaba Richarlison marca e Brasil goleia Peru por 4 a 0 no Nilton Santos Crédito: André Durão/CBF
Com gols de Alex Sandro, Neymar, Everton Ribeiro e do capixaba Richarlison, o Brasil venceu o Peru por 4 a 0 na noite desta quinta-feira (17) no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em partida válida pela segunda rodada da Copa América. A equipe do técnico Tite chegou a sua segunda vitória na competição e lidera o Grupo B, com seis pontos.
Na próxima rodada, o Brasil tem folga. O time de Neymar e companhia entra em campo novamente na próxima quarta-feira (23), pela terceira rodada da Copa América, para enfrentar a Colômbia novamente no estádio Nilton Santos. Com os três pontos conquistados, o Brasil praticamente selou a classificação para a segunda fase da competição.

O JOGO

A primeira grande chance de gol veio aos dez minutos de jogo, com Fred. O camisa oito recebeu passe de Everton Cebolinha e finalizou de fora da área, mas a bola passou por cima da meta de Gallese. O placar foi aberto logo depois, aos onze minutos, com Alex Sandro. Após cruzamento de Cebolinha pela esquerda, a bola desviou e sobrou para Gabriel Jesus, que tocou para o lateral-esquerdo estufar as redes peruanas.
Apesar do gol marcado cedo, a partida era pegada, com muitas faltas e poucas chances criadas de ambas as equipes. O Brasil, porém, quase ampliou com Fabinho, aos 24 minutos, chutando de fora da área e assustando Gallese. O Peru respondeu com Tapia, aos 29, batendo de longe e obrigando Ederson a fazer a defesa em dois tempos.
O Peru criou mais uma grande chance com 38 minutos. A zaga brasileira teve dificuldades para sair jogando e perdeu a posse de bola no campo de defesa. Cueva acionou Yotún dentro da área, que bateu de cavadinha na saída de Ederson, mas Danilo salvou o gol.
O Brasil voltou a arriscar de fora da área novamente com Alex Sandro, aos 44 minutos. Neymar fez boa jogada e tocou para o lateral que, na meia-lua da área, bateu forte, mas a bola subiu demais. O primeiro tempo terminou com quatro finalizações do Brasil e três do Peru
Seleção
Richarlison marcou um gol e deu uma assistência na goleada do Brasil sobre o Peru, pela Copa América Crédito: Paulo Souza

SEGUNDO TEMPO

O Brasil voltou para o segundo tempo com alterações. O capixaba Richarlison entrou na vaga de Everton Cebolinha e Gabriel Barbosa deu lugar a Everton Ribeiro. A equipe continuava apostando nos chutes de longe e teve a primeira grande chance com Danilo que, aos seis minutos, chutou da entrada da área, mas a bola passou a esquerda da meta peruana.
Aos 14 minutos da segunda etapa, Neymar invadiu a área e caiu. O árbitro argentino Patricio Loustau assinalou o pênalti, mas o VAR entrou em ação e anulou a marcação. O camisa 10, porém, teve sua oportunidade aos 24 minutos e não desperdiçou: recebeu passe na entrada da área, girou sobre o marcador e bateu cruzado para ampliar o placar.
O Brasil quase teve um gol capixaba no Nilton Santos. Richarlison recebeu passe na direita de ataque, ajeitou e bateu forte, mas Gallese espalmou. O Peru teve a grande oportunidade de diminuir o placar aos 32 minutos. Távara levantou na área brasileira em cobrança de falta e, depois do bate rebate, a bola sobrou para Valera, livre, na pequena área. O atacante, porém, chutou por cima do gol e desperdiçou uma chance incrível.
Capixaba Richarlison marca e Brasil goleia Peru por 4 a 0 no Nilton Santos
Neymar deu show e comandou a vitória da Seleção sobre o Peru Crédito: André Durão/CBF
Roberto Firmino, que entrou no lugar de Gabriel Jesus, teve a chance de ampliar o placar aos 41 miuntos, quando recebeu passe de Fred dentro da área. Cara a cara com Gallese, porém, o atacante do Liverpool viu o goleiro peruano fazer grande defesa. O terceiro gol, porém, veio apenas dois minutos depois: depois de linda jogada coletiva da Seleção, Everton Ribeiro recebeu cruzamento rasteiro do capixaba Richarlison e bateu forte para o gol. Foi o primeiro gol o meio campo do Flamengo com a camisa amarelinha.
Nos acréscimos, ainda deu tempo da estrela capixaba brilhar no Nilton Santos. Em outra bela jogada coletiva da Seleção, Firmino recebeu dentro da área, bateu e Gallese defendeu. A bola sobrou para Richarlison que precisou de duas tentativas para, enfim, estufar as redes do Peru e fechar a goleada brasileira.

Veja Também

Brasileirão, Série B, Copa do Brasil e Eurocopa: saiba onde assistir aos jogos

Ministério da Saúde confirma 41 casos de Covid-19 relacionados à Copa América

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Copa América Futebol
