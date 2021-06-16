Futebol

Brasileirão, Série B, Copa do Brasil e Eurocopa: saiba onde assistir aos jogos

Quatro jogos iniciam a 4ª rodada da Série A, Vasco e Botafogo entram em campo pela Segundona, Flamengo tem jogo decisivo na Copa do Brasil e três jogos agitam a Eurocopa

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 02:00

Redação de A Gazeta

Rodrigo Muniz foi oportunista para garantir a vitória do Flamengo sobre o Coritiba no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A quarta-feira (16) será de muita bola rolando. Fique atento para saber onde vai passar o jogo que você não pode perder. Confira a lista.
  • JOGOS DESTA QUARTA-FEIRA (16)

  • 4ª RODADA DO BRASILEIRÃO

  • São Paulo x Chapecoense 
    Horário: 19h 
    Onde assistir: Premiere  

  • Internacional x Atlético-MG
    Horário: 19h
    Onde assistir: SporTV e Premiere
     
  • Corinthians x Bragantino
    Horário: 20h30 
    Onde assistir: Premiere

  • Juventude x Palmeiras
    Horário: 21h30
    Onde assistir: Globo (SP), TNT e Premiere 
     
  • SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO

  • Vasco x Avaí 
    Horário: 19h 
    Onde assistir: Premiere 

  • Ponte Preta x Cruzeiro 
    Horário: 21h30 
    Onde assistir: Globo (MG), SporTV 2 e Premiere 

  • COPA DO BRASIL 

  • Flamengo x Coritiba 
    Horário: 21h30
    Onde assistir: TV Gazeta, SporTV e Premiere 

  • EUROCOPA 

  • Finlândia x Rússia 
    Horário: 10h 
    Onde assistir: SporTV 

  • Turquia x País de Gales 
    Horário: 13h 
    Onde assistir: SporTV  

  • Itália x Suíça 
    Horário: 16h 
    Onde assistir: SporTV

