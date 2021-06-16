Brasileirão, Série B, Copa do Brasil e Eurocopa: saiba onde assistir aos jogos

A quarta-feira (16) será de muita bola rolando. Fique atento para saber onde vai passar o jogo que você não pode perder. Confira a lista.
- JOGOS DESTA QUARTA-FEIRA (16)
- 4ª RODADA DO BRASILEIRÃO
- São Paulo x Chapecoense
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere
- Internacional x Atlético-MG
Horário: 19h
Onde assistir: SporTV e Premiere
- Corinthians x Bragantino
Horário: 20h30
Onde assistir: Premiere
- Juventude x Palmeiras
Horário: 21h30
Onde assistir: Globo (SP), TNT e Premiere
- SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO
- Vasco x Avaí
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere
- Ponte Preta x Cruzeiro
Horário: 21h30
Onde assistir: Globo (MG), SporTV 2 e Premiere
- COPA DO BRASIL
- Flamengo x Coritiba
Horário: 21h30
Onde assistir: TV Gazeta, SporTV e Premiere
- EUROCOPA
- Finlândia x Rússia
Horário: 10h
Onde assistir: SporTV
- Turquia x País de Gales
Horário: 13h
Onde assistir: SporTV
- Itália x Suíça
Horário: 16h
Onde assistir: SporTV