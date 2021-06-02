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Mata-Mata

Times brasileiros favoritos nas oitavas de final da Libertadores

Sorteio que foi realizado pela Conmebol nesta terça-feira (01) resultou em confrontos equilibrados, mas com leve vantagem para os clubes do Brasil

Públicado em 

02 jun 2021 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Chaveamento da Libertadores
Chaveamento da Libertadores Crédito: Conmebol/Divulgação
A Conmebol deu fim a expectativa pelo chaveamento do mata-mata da Libertadores nesta terça-feira (01). O sorteio resultou em confrontos que prometem ser equilibrados, mas com favoritismo para os clubes brasileiros, que na sua maioria decidiram o duelo atuando em casa.
  • Confira os confrontos 

  • Defensa y Justicia (ARG) x Flamengo 
  • Boca Juniors (ARG) x Atlético-MG 
  • Universidad Católica (CHI) x Palmeiras 
  • Cerro Porteño (PAR) x Fluminense 
  • Vélez Sarsfield (ARG) x Barcelona de Guayaquil (EQU) 
  • São Paulo x Racing (ARG) 
  • River Plate (ARG) x Argentinos Juniors (ARG) 
  • Olimpia (PAR) x Internacional

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O ponto negativo da competição fica pela data das partidas decisivas, marcadas para o mês de julho: os jogos de ida na semana do dia 14, e os de volta, na semana do dia 21. Mais de 40 dias de espera, o suficiente para muitos cenários mudarem até lá. Algo que é benéfico apenas para times que não encontraram seu melhor futebol na temporada.

DEFENSA Y JUSTICIA X FLAMENGO

Gabigol
Gabigol é o goleador do Flamengo na competição Crédito: Foto: Alexandre Vidal / Flamengo
Líder do Grupo G, o Flamengo acumulou 12 pontos em dois momentos bem definidos. Primeiro a boa largada ao conquistar três vitórias, entretanto vem de três empates consecutivos, em partidas que sofreu mais do que o necessário contra times limitados. Ainda assim o Rubro-Negro é superior ao time argentino, atual campeão da Recopa Sul-Americana, mas que cambaleou no Grupo A da Libertadores, onde venceu apenas dois jogos, sendo um contra os reservas do Palmeiras. Palpite: Flamengo passa sem susto.

BOCA JUNIORS x ATLÉTICO-MG

Hulk
Hulk é a referência do ataque do Atlético-MG nesta temporada Crédito: BRUNO CANTINI/Atlético
Dono da melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, o Atlético-MG ganhou um presente nada agradável. Vai enfrentar o Boca Juniors. Um duelo que promete ser indigesto mesmo com o Galo em um momento muito superior ao time argentino. A mística de um time que se agiganta em jogos de mata-mata minimiza a distância entre os elencos. E com mais de 40 dias para se preparar, o Boca pode chegar para o duelo bem mais preparado. Palpite: Atlético-MG avança com dificuldade

UNIVERSIDAD CATÓLICA X PALMEIRAS

Com apenas um tropeço em seis jogos, o Palmeiras chega muito favorito para encarar a Universidad Católica. Mas terá que tomar alguns cuidados. Os chilenos formam um time cascudo, que não sabe o que é perder há três rodadas da Libertadores. Mas na hora da verdade, a qualidade do elenco alviverde vai pesar. Palpite: Palmeiras passa sem sustos. 

CERRO PORTEÑO X FLUMINENSE

Nenê marcou o segundo gol da vitória do Fluminense sobre o River Plate
Nenê marcou o segundo gol da vitória do Fluminense sobre o River Plate Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
O Fluminense encarou uma missão ingrata já na fase de grupos. Teve o poderoso River Plate-ARG em sua chave, mas conseguiu se classificar em primeiro. Agora enfrenta um Cerro Porteño que tem pouco poder de fogo. O time paraguaio alcançou a proeza de se classificar marcando apenas quatro gols em seis jogos e sofrendo cinco. Apesar de ser um time irregular, o Tricolor já provou ser capaz de superar rivais bem melhores que o Cerro. Palpite: Fluminense avança com dificuldade.

SÃO PAULO X RACING

Único time brasileiro que avançou ao mata-mata na segunda colocação, o São Paulo tem um dos duelos mais complicados dessas oitavas de final. Vai encarar o Racing, que avançou em primeiro no mesmo grupo do Tricolor. Na primeira fase, o time comandado por Hernán Crespo não foi capaz de bater o rival em nenhuma das duas partidas (um empate e uma derrota). Duelo dificílimo, mas darei um voto de confiança ao Tricolor. Palpite: São Paulo se classifica no sufoco.

OLIMPIA X INTERNACIONAL

Se tem um time feliz com o sorteio da Conmebol, esse é o Internacional. o Colorado encara o Olímpia, time que já venceu por duas vezes na fase de grupos, sendo uma vitória em uma acachapante goleada por 6 a 1. o Inter chega favoritaço ao confronto. Palpite: Internacional avança com sobras.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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