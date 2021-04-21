Flamengo superou o desafio mais difícil de seu grupo na Libertadores

Arrascaeta sacramentou a vitória do Flamengo Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Fora de casa e contra o adversário mais duro da chave, o Flamengo já superou o pior cenário que este Grupo G tinha a oferecer. LDU e Unión La Calera não serão capazes de mostrar maiores adversidades ao time comandado por Rogério Ceni nas próximas rodadas. Basta o Rubro-Negro ter foco e não se sabotar, que seguirá tranquilamente para o mata-mata.

O resultado positivo veio na técnica e na raça de um elenco que não esmoreceu ao ficar atrás do placar por duas vezes. Pelo contrário, mostrou força e maturidade para não se apavorar e buscar o resultado. O time do Flamengo é melhor que o Vélez, mas o rival argentino tem muitas qualidades e soube aproveitar fragilidades do time rubro-negro para chegar ao gol. Mas no fim, o talento prevaleceu, e o time carioca garantiu a vitória.

Dentre os pontos fracos do Flamengo, alguns são bem visíveis. Um deles é o zagueiro Gustavo Henrique, que em cada partida importante deixa o torcedor rubro-negro de cabelo em pé. O defensor foi facilmente batido por Lucero, que só rolou para Janson abrir o placar. O mesmo Janson foi o autor do segundo gol em novo cochilo da zaga, que o deixou sozinho para cabecear testa a bola nas redes.

Está muito nítido, que o setor defensivo é um problema, seja com titulares ou reservas. O Flamengo sofreu sete gols nos últimos três jogos. Uma média muito alta e que pode cobrar caro lá na frente. É o principal problema que Rogério Ceni precisa resolver, e ele sabe disso, tanto que pontuou isso em sua entrevista coletiva ao fim da partida. "Vejo hoje muito mais mérito a se destacar. Lógico que temos que melhorar o sistema defensivo como um todo, mas vejo muito mais mérito", declarou.

CONFIRA OS GOLS DA VITÓRIA DO FLAMENGO

Se a defesa vacila, o ataque não perdoa. Foram três gols e pelo menos mais duas grandes chances criadas. Gerson foi muito bem na armação, Arrascaeta mais uma vez foi decisivo, e Gabigol foi eficiente na cobrança de pênalti. Éverton Ribeiro segue bem longe do seu melhor futebol, enquanto Diego foi um dos destaques da partida ao fazer bom papel no meio-campo rubro-negro.