Flamengo vence o Vélez Sarsfield e estreia com o pé direito na Libertadores

Gabigol marcou o segundo gol do Flamengo na partida Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Após desfalcar o Flamengo nos últimos dois jogos, Arrascaeta voltou em grande estilo. O meia uruguaio marcou o gol da virada sobre o Vélez Sarsfield, por 3 a 2, nesta terça-feira (20), na estreia da equipe carioca na Copa Libertadores. Willian Arão e Gabriel, de pênalti, marcaram os outros gols do time brasileiro no estádio José Amalfitani, em Buenos Aires.

Arrascaeta havia perdido as duas partidas anteriores do Fla por conta de um imbróglio relativa à renovação do seu contrato. Superada a questão, ele fez um primeiro tempo discreto, mas cresceu na etapa final e marcou um belo gol para garantir a vitória da equipe carioca no Grupo G. De quebra, alcançou a marca de quatro gols em quatro jogos pelo time na temporada 2021

O Flamengo já volta a campo pela Libertadores na terça da próxima semana. O adversário será o Unión La Calera, em sua estreia em casa, no Maracanã. Na equilibrada chave, o campeão de 2019 ainda terá pela frente a LDU nesta fase de grupos.

O JOGO

Com a volta de Arrascaeta no meio e Gustavo Henrique no lugar do suspenso Rodrigo Caio, o Flamengo foi surpreendido pela forte marcação do Vélez Sarsfield no primeiro tempo. Os argentinos adiantaram o time, impuseram pressão sobre os zagueiros e praticamente não deixaram a equipe brasileira jogar nos primeiros 30 minutos de jogo.

Ao mesmo tempo, buscavam uma brecha para abrir o placar. Este espaço surgiu aos 20, em jogada do ataque argentino sobre Gustavo Henrique, que viu Janson abrir o placar, que confirmava o domínio dos anfitriões. O Fla só conseguiu ameaçar o gol de Hoyos aos 30, numa chance dupla de Gabriel, que desapareceu no restante da etapa. Bruno Henrique tampouco aparecia.

A "ausência" do ataque rubro-negro era mais mérito dos argentinos do que falha dos brasileiros. Isso porque a marcação começava no próprio ataque do Vélez, que não deixava Diego e Gerson jogarem. A dupla costuma iniciar qualquer jogada mais perigosa do Flamengo. Mas, com o passar do tempo, o cansaço atingiu os homens de frente do Vélez e Gerson passou a ganhar espaço nos minutos finais.

Na primeira oportunidade, o volante descolou lindo passe para o zagueiro Willian Arão, que passou despercebido na área argentina, aparecendo sem qualquer marcação. Com tranquilidade, bateu no canto e empatou o duelo aos 42 minutos. Na sequência, Gerson protagonizou outro bom passe para Everton Ribeiro. Muito abaixo do esperado no primeiro tempo, o meia, ao invés de finalizar, quase na pequena área, tentou passe inexplicável para Bruno Henrique, sem sucesso. Desperdiçou, assim, chance preciosa para virar o placar.

O segundo tempo começou com roteiro semelhante ao do primeiro. A zaga do Fla falhou após cobrança de escanteio, Gianetti escorou e novamente Janson cabeceou para o gol. Mas, desta vez, a reação rubro-negra foi mais ágil. Gabriel empatou em cobrança de pênalti sofrido por ele mesmo.

A igualdade esquentou o jogo, mais pegado e recheado de faltas. Os argentinos tentavam valorizar cada marcação do árbitro a seu favor, com as velhas provocações. Aos 40, Mancuello (ex-Flamengo) acertou carrinho por trás em Gabriel e foi expulso de campo apenas dois minutos após entrar em campo.