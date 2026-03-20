Futebol

Porto Vitória x Serra: escalações, arbitragem e horário do jogo da final do Campeonato Capixaba

Veja também arbitragem e outras informações da partida de ida das finais

Publicado em 20 de março de 2026 às 15:18

Porto Vitória e Serra fazem a final do Campeonato Capixaba 2026 Crédito: Arte A Gazeta

Porto Vitória e Serra se enfrentam, neste sábado, às 16h (de Brasília), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pelo jogo de ida das finais do Campeonato Capixaba 2026, que são disputadas em formato de ida e volta e sem vantagens. Em caso de empate, na soma dos resultados dos dois jogos, a decisão do título será nas cobranças de pênaltis. Melhor classificado na primeira fase, o Serra tem o mando na segunda e decisiva partida.

Como chega o Porto Vitória

O Porto Vitória tem um roteiro diferente. Após dois vices estaduais na temporada passada - uma para o Rio Branco-ES no Campeonato Capixaba, e outra para o Vitória-ES na Copa ES - o Verdão da Capital volta a disputar uma grande decisão. No torneio deste ano, o time treinado por João Burse fez uma primeira fase ruim e brigou contra o rebaixamento até a última rodada.

Nos mata-matas, bateu o Rio Branco-ES por 2 a 1 no agregado, e, nas semifinais, foi protagonista de uma das maiores viradas da história do futebol capixaba. O clube reverteu a goleada sofrida pelo Vitória no jogo de ida e, na volta, anotou um sonoro 5 a 1 e passou nos pênaltis. Este pode ser o primeiro título capixaba do Porto.

Matheus Firmino, meia do Porto Vitória Crédito: Igor Dadalto

Como chega o Serra

O Serra foi campeão da Série B do estadual em 2025 e agora é finalista da elite do Campeonato Capixaba. Com uma primeira fase surpreendente, o time treinado por Leomir Constanço fez a segunda melhor campanha, atrás apenas do Vitória-ES, com 14 pontos. O Cobra-Coral chega na grande decisão após passar pelo Real Noroeste nas quartas de final, após empatar no agregado e avançar pelo critério de desempate; e vencer os dois jogos das sêmis contra o Vilavelhense.

Esta será a oitava final do Tricolor Serrano na história, e vai brigar pela sétima taça e o posto de quarto time isolado com mais títulos do Capixaba. O Serra venceu pela primeira vez em 1999; depois anotou um tricampeonato entre 2003 a 2005; foi campeão em 2008; e, pela última vez, em 2018.

Vilavelhense x Serra, pelo Campeonato Capixaba Crédito: Alef Jordan/Capixaba News

Escalações

Porto Vitória

Após a goleada história contra o Vitória, na volta das semifinais do Campeonato Capixaba, o técnico João Burse não terá dor de cabeça para escalar o time titular. O treinador do Verdão da Capital deve seguir com o mesmo time que começou o jogo em Bento Ferreira, com exceção volante Henrique Melo, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Gama deve começar jogando a grande decisão.

Provável escalação: Rafael Mariano; Taleco, reniê, Matheus Guedes, Thallyson; Athirson, Gama, Matheus Firmino; Pedrinho, Rian e Victor Rangel. Técnico: João Burse.

Quem está fora: Henrique Melo (suspenso), Renato Henrique (lesionado), Léo Baiano (lesionado), Kellyton (lesionado) e Natan Bahia (lesionado).

Porto Vitória x Vitória Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Serra

Após duas vitórias contra o Vilavelhense, nas semifinais do Campeonato Capixaba, o técnico Leomir Constanço deve manter a espinha dorsal da equipe dos dois últimos confrontos. A principal mudança é na lateral-esquerda, com a saída de Conrado - suspenso por terceiro cartão amarelo - para a entrada Edson Mika, que deve começar entre os 11 iniciais. Além disso, há a expectativa de Pepeu voltar para o time titular, após um período no banco por conta de problemas particulares. O camisa 7 deve substituir Chico na ponta direita.

Provável escalação: Pedro Freitas; Rossales, Ruan Lopes, Yuri, Edson; Walney, Knupp (Fábio da Silva), Dandan; Pepeu, Patrick Leonardo e Marcudinho. Técnico: Leomir Constanço.

Quem está fora: Conrado (suspenso).

Serra x Vilavelhense - Jogo de volta das semifinais do Campeonato Capixaba 2026 Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Arbitragem para Porto Vitória x Serra

Árbitro: Wesley Santos (CBF)

Árbitro Assistente 1: Guthieri Rodrigues (CBF)



Árbitro Assistente 2: Vagner Nascimento (CBF)



Quarto Árbitro: Cleyton Pereira (CBF)



Árbitro de Vídeo (VAR): Luiz Laia (CBF)



Assistente de Árbitro de Vídeo (AVAR): Leonardo Entringer (CBF)



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