Em 1999

Geovani e Betinho formaram a dupla que levou o Serra ao primeiro título capixaba

Tricolor Serrano pode ganhar a sua sétima taça estadual

Vinícius Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 20 de março de 2026 às 17:16

Serra no Campeonato Capixaba de 1999 Crédito: Arquivo A Gazeta

O Serra enfrenta o Porto Vitória, neste sábado, pelo jogo de ida das finais do Campeonato Capixaba 2026, às 16h (de Brasília), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Esta vai ser a oitava final estadual do Tricolor Serrano, que vai brigar pelo sétimo título 27 anos depois da sua primeira conquista capixaba.

O Cobra-Coral é o maior campeão capixaba do século XXI, tendo levantado cinco taças de 2001 para cá. Porém, o primeiro título serrano veio justamente no século passado, em 1999. Na época, o time contava com a dupla Geovani Silva e Betinho no elenco, e venceu o São Mateus por 1 a 0 no quadrangular final, escrevendo o seu nome no hall de clubes campeões do Estadual.

A dupla campeã

Betinho e Geovani formaram uma dupla protagonista no título inédito do Serra e seguem amigos quase três décadas depois. Juntos, eles figuraram na Seleção do Campeonato, como estampa uma matéria de A Gazeta após o título, ao lado de outros cinco jogadores do elenco serrano, além do treinador.

"Ter um jogador do nível do Geovani ao seu lado é uma coisa que ficou marcada na minha carreira, e nós criamos uma amizade muito forte até hoje. Para mim, ele foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar no futebol mundial. Ele não foi o melhor aqui do Estado, ele é o melhor do Brasil. Foram poucos jogadores que eu vi jogar igual a ele, e foi um prazer ter ganhado esse campeonato ao lado dele, que hoje é um amigo particular que eu tenho", disse Betinho.

Serra no Campeonato Capixaba de 1999 Crédito: Arquivo A Gazeta

E a amizade, que cresceu tanto para além das quatro linhas, nasceu justamente de brigas entre os dois jogadores no dia-a-dia. Segundo Geovani, o jeito humilde de Betinho após ser cobrado no treino pelo craque, que já estava com 35 anos, foi o que o cativou e originou a parceria que continua até a atualidade.

"Eu brigava direto com o Betinho, porque eu tocava para ele e não recebia de volta. Aí ele, na humildade dele, chegou e falou: ‘Giovani, eu não sei fazer isso, como é que eu vou fazer?’. Aí ele me ganhou de vez. Eu falei: ‘não, Betinho, deixa para lá. Vamos ganhar o jogo’. E aí depois ele fez o gol do título", disse Geovani Silva.

No jogo decisivo contra o São Mateus, no quadrangular final, Betinho marcou o único gol do confronto e que deu a conquista ao Tricolor Serrano. Este foi o 12º gol do artilheiro cobra-coral na competição, que viria a se tornar um dos maiores ídolos da história do clube.

"Ficou marcado na história do Serra. Eu nem me imagino a dimensão da torcida, o carinho que eles têm por mim, mas eu fico muito feliz. O Serra é o time que me deu a condição de jogar um Campeonato Brasileiro, então hoje eu agradeço muito, porque não é fácil chegar onde eu cheguei", ressaltou o atacante.

Serra no Campeonato Capixaba de 1999 Crédito: Arquivo A Gazeta

Relembre a trajetória em 1999

O torneio contou com a participação de 12 clubes ao todo. Além do Serra, jogaram também os times de Aracruz, Comercial de Alegre, Desportiva Ferroviária, Linhares EC, Nacional de Itaguaçu, Rio Branco-ES, Rio Branco VN, São Gabriel, São Mateus, Santa Maria e Vitória-ES.

"Eu lembro bem daquele ano porque eu tinha já parado de jogar, aí apareceu um patrocinador querendo me pagar para que eu pudesse voltar aos gramados. Aí eu procurei vários clubes, e o único que me aceitou foi o Serra, através do treinador Marcos Nunes, que tinha jogado comigo na Desportiva. E aí, começamos a participar do Campeonato Capixaba", disse Geovani.

No primeiro turno, o Serra somou 11 jogos, com cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas, terminando na segunda colocação, atras somente do São Mateus, considerado um dos favoritos ao troféu, após bater na trave de forma consecutiva e ser o vice-campeão nos dois anos anteriores. No segundo turno, o Cobra-Coral terminou em quarto lugar, com cinco vitórias, três empates e três derrotas, mas garantiu vaga no quadrangular final pelo índice técnico e juntou-se a São Mateus, Linhares e Rio Branco-ES.

Serra no Campeonato Capixaba de 1999 Crédito: Arquivo A Gazeta

Segundo Betinho, o Tricolor Serrano tinha um problema de elenco e era um dos cotados ao rebaixamento daquele ano. Porém, ao decorrer do torneio, a situação mudou de figura e a expectativa inicial com relação ao time mudou.

"O Serra era um dos que não tinha chance de chegar ao título. O time tinha um plantel reduzido e tivemos alguns problemas durante o campeonato. Era um time que era para participar e brigar para não cair para a segunda divisão. Mas a nossa equipe cresceu muito durante a competição e nós começamos a ver que nós tínhamos equipe para chegar, e conseguimos uma classificação dificílima para o quadrangular final", disse Betinho.

Serra no Campeonato Capixaba de 1999 Crédito: Arquivo A Gazeta

No quadrangular final, o Serra empatou sem gols com o São Mateus; venceu o Rio Branco-ES por 2 a 0; e bateu o Linhares por 1 a 0. Na volta, após um empate em 2 a 2 com o time linharense, fora de casa, bastaria uma vitória para o Cobra-Coral soltar o grito de campeão. No Engenheiro Araripe, contra o São Mateus, vitória serrana por 1 a 0, com gol de Betinho, aos 34 minutos do segundo tempo.

Segundo uma matéria de A Gazeta da época, o município da Serra amanheceu de “ressaca” após as comemorações pela conquista cobra-coral inédita do Campeonato Capixaba. O texto relata que houve muita festa pela madrugada, com destaque para uma dúzia de trios elétricos e centenas de pessoas correndo apressadas para o trabalho vestindo vermelho, preto e branco, ainda extasiadas por terem vivido um dos grandes capítulos da história do futebol capixaba.

Serra no Campeonato Capixaba de 1999 Crédito: Arquivo A Gazeta

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