Libertadores: rota tranquila para o Flamengo e pedreira no caminho do Flu

Fluminense e Flamengo terão caminhos com níveis de dificuldades diferentes na Libertadores Crédito: Lucas Merçon/Fluminense e Alexandre Vidal/Flamengo

O caminho que leva ao título mais importante do continente já revelou seu ponto de partida. Na tarde desta sexta-feira (09), a Conmebol, em cerimônia virtual, realizou sorteio dos grupos da Libertadores , e deixou praticamente todos os confrontos definidos. Restam apenas quatro vagas em disputa na fase preliminar.

Se a presença de Grêmio e Santos na fase de grupos é incerta, já que ambos ainda disputam a terceira etapa preliminar, os outros representantes brasileiros na competição - Flamengo, Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Internacional e Atlético-MG - já sabem os adversários que vão encontrar pela frente, e as comissões técnicas e estatísticas certamente iniciaram o processo de estudar os vídeos e as principais características dos rivais.

Atual bicampeão da competição, o futebol brasileiro chega superfavorito ao título da Libertadores, como realmente tem que ser. Com investimento superior à maioria dos adversários, e consequentemente elencos mais qualificados, as equipes do Brasil estão em vantagem. No cenário geral, os gigantes River Plate e Boca Juniors, este último mais pela camisa pesada, são os que podem fazer frente. Qualquer candidato além destes será uma surpresa.

Grupos da Libertadores estão definidos Crédito: Conmebol/Divulgação

FLAMENGO

Campeão da Libertadores 2019 e eliminado precocemente nas oitavas de final da edição 2020 da competição, o Flamengo manteve a base do time que conquistou o Brasileirão na última temporada e chega forte na disputa pelo título continental. No Grupo G, o Rubro-Negro terá a companhia de LDU (Equador), Vélez Sarsfield (Argentina) e Unión La Calera (Chile).

Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e cia vão encontrar um grau maior de competitividade diante do Vélez Sarsfield, justamente o rival de sua estreia, que acontece no dia 21 deste mês, no estádio José Amalfitani, em Buenos Aires. O time argentino vem muito bem no Campeonato Argentino e possui uma mescla de experiência e juventude no elenco, que conta com um velho conhecido do Fla: o meia Mancuello. Pesa contra o Vélez o fato de ter sido eliminado recentemente da Copa da Argentina.

Campeão da Libertadores 2019, Flamengo quer mais uma taça Crédito: Globoplay/Divulgação

Já LDU e Unión La Calera devem oferecer pouca resistência ao Flamengo. A principal arma dos equatorianos é a altitude de 2.850 metros. Mas o início de temporada não é dos melhores no campeonato nacional. Já o debutante Unión La Calera chega como a grande surpresa desse grupo. Tem sua esperança nos pés do veterano “El Mago” Valdívia. É o azarão desta fase.

FLUMINENSE

Dono de uma campanha surpreendente no Campeonato Brasileiro 2020, que o levou à quinta colocação, o Fluminense ainda inspira desconfiança. Principalmente porque os jogadores mais decisivos são os intermináveis Nenê e Fred, que já não conseguem ser tão regulares. O elenco, composto por muitos jovens, é ainda é imaturo para uma competição desse tamanho.

Para a situação ficar ainda mais complicada, o Tricolor caiu no Grupo D ao lado de River Plate (Argentina), Independente Santa Fe (Colômbia) e o vencedor do confronto entre Bolivar e Junior Barranquila. O rival argentino dispensa apresentações. É um dos melhores times do continente há várias temporadas. Perdeu alguns jogadores do elenco, mas ainda assim chega como favorito a conquistar o primeiro lugar do grupo.

Fluminense terá dificuldades na Libertadores Crédito: Lucas Mercon/Fluminense

Vice-líder do Campeonato Colombiano, o Santa Fe é um time cascudo. Vem de boas campanhas nas competições nacionais e será um osso duro de roer. De quebra, ainda conta com uma altitude de 2.610 metros acima do nível do mar a seu favor. E contar com a experiência em ar rarefeito pode não ser uma exclusividade dos colombianos nesse grupo. O Bolívar, que pode pintar na chave, joga a 3.637 metros acima do nível do mar. Mas ainda disputa essa vaga contra o Junior Barranquilla do atacante Borja.

O Tricolor não terá vida fácil na competição e sua classificação à segunda fase encontra-se fortemente ameaçada.

PALMEIRAS

O Palmeiras sagrou-se bicampeão da Libertadores da América ao superar o Santos por 1 a 0 no Maracanã Crédito: Divulgação/Conmebol

Atual campeão da Libertadores, o Palmeiras é um dos grandes favoritos ao título mais uma vez. O Verdão não apresenta um futebol de encher os olhos, mas é muito seguro. Com um elenco recheado de bons jogadores como Rony, Gustavo Gomes e o goleiro Weverton, o técnico Abel Ferreira já mostrou que sabe tirar o melhor de sua equipe. Foi assim que chegou não só ao título continental na temporada passada, mas também à conquista da Copa do Brasil.

O time alviverde tem tudo para se sobressair no Grupo A. O Defensa y Justicia-ARG, apesar de atual campeão da Sul-Americana já se mostrou um time frágil. O Universitario-PER também está longe de ser um grande adversário. Fica a expectativa para um possível confronto contra o Grêmio, que ainda precisa superar o Independiente Del Valle-EQU para garantir um lugar neste grupo.

ATLÉTICO-MG, INTERNACIONAL E SÃO PAULO

Internacional e Atlético-MG são favoritos em seus grupos. Devem avançar de fase sem sustos, principalmente o Galo mineiro que se reforçou muito para isso. É hora de fazer o investimento em Hulk e Nacho Fernandez valer a pena. Já o São Paulo pode ter um pouco mais de dificuldade. O grupo está muito equilibrado, mas deve seguir ao mata-mata.

SANTOS