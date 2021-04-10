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Grupos definidos

Libertadores: rota tranquila para o Flamengo e pedreira no caminho do Flu

Vélez Sarsfield-ARG é o único que pode tentar equilibrar as ações diante do Rubro-Negro. Já o Fluminense terá dois jogos duríssimos contra o River Plate

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

10 abr 2021 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Fluminense e Flamengo na Libertadores
Fluminense e Flamengo terão caminhos com níveis de dificuldades diferentes na Libertadores Crédito: Lucas Merçon/Fluminense e Alexandre Vidal/Flamengo
O caminho que leva ao título mais importante do continente já revelou seu ponto de partida. Na tarde desta sexta-feira (09), a Conmebol, em cerimônia virtual, realizou sorteio dos grupos da Libertadores, e deixou praticamente todos os confrontos definidos. Restam apenas quatro vagas em disputa na fase preliminar.
Se a presença de Grêmio e Santos na fase de grupos é incerta, já que ambos ainda disputam a terceira etapa preliminar, os outros representantes brasileiros na competição - Flamengo, Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Internacional e Atlético-MG - já sabem os adversários que vão encontrar pela frente, e as comissões técnicas e estatísticas certamente iniciaram o processo de estudar os vídeos e as principais características dos rivais.

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Atual bicampeão da competição, o futebol brasileiro chega superfavorito ao título da Libertadores, como realmente tem que ser. Com investimento superior à maioria dos adversários, e consequentemente elencos mais qualificados, as equipes do Brasil estão em vantagem. No cenário geral, os gigantes River Plate e Boca Juniors, este último mais pela camisa pesada, são os que podem fazer frente. Qualquer candidato além destes será uma surpresa.
Grupos da Libertadores estão definidos
Grupos da Libertadores estão definidos Crédito: Conmebol/Divulgação

FLAMENGO

Campeão da Libertadores 2019 e eliminado precocemente nas oitavas de final da edição 2020 da competição, o Flamengo manteve a base do time que conquistou o Brasileirão na última temporada e chega forte na disputa pelo título continental. No Grupo G, o Rubro-Negro terá a companhia de LDU (Equador), Vélez Sarsfield (Argentina) e Unión La Calera (Chile).
Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e cia vão encontrar um grau maior de competitividade diante do Vélez Sarsfield, justamente o rival de sua estreia, que acontece no dia 21 deste mês, no estádio José Amalfitani, em Buenos Aires. O time argentino vem muito bem no Campeonato Argentino e possui uma mescla de experiência e juventude no elenco, que conta com um velho conhecido do Fla: o meia Mancuello. Pesa contra o Vélez o fato de ter sido eliminado recentemente da Copa da Argentina.
Documentário que refaz a trajetória do Flamengo ao título da Libertadores 2019,
Campeão da Libertadores 2019, Flamengo quer mais uma taça Crédito: Globoplay/Divulgação
Já LDU e Unión La Calera devem oferecer pouca resistência ao Flamengo. A principal arma dos equatorianos é a altitude de 2.850 metros. Mas o início de temporada não é dos melhores no campeonato nacional. Já o debutante Unión La Calera chega como a grande surpresa desse grupo. Tem sua esperança nos pés do veterano “El Mago” Valdívia. É o azarão desta fase.

FLUMINENSE

Dono de uma campanha surpreendente no Campeonato Brasileiro 2020, que o levou à quinta colocação, o Fluminense ainda inspira desconfiança. Principalmente porque os jogadores mais decisivos são os intermináveis Nenê e Fred, que já não conseguem ser tão regulares. O elenco, composto por muitos jovens, é ainda é imaturo para uma competição desse tamanho.
Para a situação ficar ainda mais complicada, o Tricolor caiu no Grupo D ao lado de River Plate (Argentina), Independente Santa Fe (Colômbia) e o vencedor do confronto entre Bolivar e Junior Barranquila. O rival argentino dispensa apresentações. É um dos melhores times do continente há várias temporadas. Perdeu alguns jogadores do elenco, mas ainda assim chega como favorito a conquistar o primeiro lugar do grupo.
Ganso. Fluminense
Fluminense terá dificuldades na Libertadores Crédito: Lucas Mercon/Fluminense
Vice-líder do Campeonato Colombiano, o Santa Fe é um time cascudo. Vem de boas campanhas nas competições nacionais e será um osso duro de roer. De quebra, ainda conta com uma altitude de 2.610 metros acima do nível do mar a seu favor. E contar com a experiência em ar rarefeito pode não ser uma exclusividade dos colombianos nesse grupo. O Bolívar, que pode pintar na chave, joga a 3.637 metros acima do nível do mar. Mas ainda disputa essa vaga contra o Junior Barranquilla do atacante Borja.
O Tricolor não terá vida fácil na competição e sua classificação à segunda fase encontra-se fortemente ameaçada.

PALMEIRAS

Libertadores
O Palmeiras sagrou-se bicampeão da Libertadores da América ao superar o Santos por 1 a 0 no Maracanã Crédito: Divulgação/Conmebol
Atual campeão da Libertadores, o Palmeiras é um dos grandes favoritos ao título mais uma vez. O Verdão não apresenta um futebol de encher os olhos, mas é muito seguro. Com um elenco recheado de bons jogadores como Rony, Gustavo Gomes e o goleiro Weverton, o técnico Abel Ferreira já mostrou que sabe tirar o melhor de sua equipe. Foi assim que chegou não só ao título continental na temporada passada, mas também à conquista da Copa do Brasil.
O time alviverde tem tudo para se sobressair no Grupo A. O Defensa y Justicia-ARG, apesar de atual campeão da Sul-Americana já se mostrou um time frágil. O Universitario-PER também está longe de ser um grande adversário. Fica a expectativa para um possível confronto contra o Grêmio, que ainda precisa superar o Independiente Del Valle-EQU para garantir um lugar neste grupo.

ATLÉTICO-MG, INTERNACIONAL E SÃO PAULO

Internacional e Atlético-MG são favoritos em seus grupos. Devem avançar de fase sem sustos, principalmente o Galo mineiro que se reforçou muito para isso. É hora de fazer o investimento em Hulk e Nacho Fernandez valer a pena. Já o São Paulo pode ter um pouco mais de dificuldade. O grupo está muito equilibrado, mas deve seguir ao mata-mata.

SANTOS

O Santos bateu o San Lorenzo, na Argentina, por 3 a 1, em jogo válido pela terceira fase da Pré-Libertadores, e está muito perto de conquistar a vaga no Grupo C da Libertadores, onde vai encontrar pedreiras pele frente. Boca Juniors-ARG, Barcelona Guayaquil e The Strongest-BOL aguardam o Peixe.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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