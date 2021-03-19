Temporada 2021 promete fortes emoções para o frágil time do Vasco

De falta, Marquinhos Gabriel marcou seu primeiro gol com a camisa do Vasco Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Recheado de mudanças após as saídas de Benítez, Pikachu, Léo Gil, Fernando Miguel, Marcelo Alves, Catatau, Henrique e outros, o Vasco ainda está em início de trabalho, mas com certeza o técnico Marcelo Cabo já percebeu que vai ter que lidar com muitas limitações do elenco vascaíno, agora formado por várias promessas da base e com os reforços de Zeca, Ernando e Marquinhos Gabriel.

Nos primeiros jogos do Campeonato Carioca, competição em que o Vasco disputou três jogos e ainda não venceu, a equipe entrou em campo apostando nas joias da base, mas nesse confronto contra a Caldense, válido pela Copa do Brasil, Marcelo Cabo escalou o mais próximo que ele tem do time titular. Ainda com Castán, Léo Matos e Cano no banco de reservas, mas muito próximo da equipe ideal que ele tem à sua disposição. E o desempenho foi sofrível.

Ainda que pesem negativamente neste momento a condição física inadequada, a falta de entrosamento e ritmo de jogo. É visível que falta talento a esse time do Vasco. Falta recurso técnico e criatividade nesse elenco, que pode vir a não ter suas carências supridas devido ao momento financeiro delicado do clube. Com isso, o retorno à elite do Campeonato Brasileiro ficará ameaçado.

O contexto e o cenário do duelo desta quinta ofereceram um prenúncio do que o Vasco vai enfrentar ao longo desta temporada: gramados ruins e times limitados, mas com muita disposição e que jogarão a vida contra o Cruz-Maltino. A Série B não vai ser fácil, assim como não foi superar a Caldense no Estádio Ronaldão, em Poços de Caldas-MG.