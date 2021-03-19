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Ano difícil

Temporada 2021 promete fortes emoções para o frágil time do Vasco

Em seu primeiro duelo importante na temporada, Cruz-Maltino passou sufoco para avançar na Copa do Brasil. Marcelo Cabo vai ter muito trabalho

Publicado em 19 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

19 mar 2021 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Vasco
De falta, Marquinhos Gabriel marcou seu primeiro gol com a camisa do Vasco Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Se 2021 começou de maneira terrível para o Vasco, ao confirmar o quarto rebaixamento de sua história no Campeonato Brasileiro, o decorrer do ano já acena que não será nada fácil. Em seu primeiro confronto decisivo nesta temporada 2021, o Gigante da Colina sofreu para segurar o empate em 1 a 1 com a Caldense e garantir a classificação para 2ª fase da Copa do Brasil.
Recheado de mudanças após as saídas de Benítez, Pikachu, Léo Gil, Fernando Miguel, Marcelo Alves, Catatau, Henrique e outros, o Vasco ainda está em início de trabalho, mas com certeza o técnico Marcelo Cabo já percebeu que vai ter que lidar com muitas limitações do elenco vascaíno, agora formado por várias promessas da base e com os reforços de Zeca, Ernando e Marquinhos Gabriel.

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Nos primeiros jogos do Campeonato Carioca, competição em que o Vasco disputou três jogos e ainda não venceu, a equipe entrou em campo apostando nas joias da base, mas nesse confronto contra a Caldense, válido pela Copa do Brasil, Marcelo Cabo escalou o mais próximo que ele tem do time titular. Ainda com Castán, Léo Matos e Cano no banco de reservas, mas muito próximo da equipe ideal que ele tem à sua disposição. E o desempenho foi sofrível.
Ainda que pesem negativamente neste momento a condição física inadequada, a falta de entrosamento e ritmo de jogo. É visível que falta talento a esse time do Vasco. Falta recurso técnico e criatividade nesse elenco, que pode vir a não ter suas carências supridas devido ao momento financeiro delicado do clube. Com isso, o retorno à elite do Campeonato Brasileiro ficará ameaçado.
O contexto e o cenário do duelo desta quinta ofereceram um prenúncio do que o Vasco vai enfrentar ao longo desta temporada: gramados ruins e times limitados, mas com muita disposição e que jogarão a vida contra o Cruz-Maltino. A Série B não vai ser fácil, assim como não foi superar a Caldense no Estádio Ronaldão, em Poços de Caldas-MG.
Para o Vasco obter sucesso nas competições que vai disputar, a diretoria precisa ser cirúrgica para elevar o nível do elenco, e o treinador terá que extrair o melhor dos jogadores. Mas isso não vai ser nada fácil. O ano promete fortes emoções para o torcedor vascaíno.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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