Vasco passa à segunda fase da Copa do Brasil após empate com a Caldense

Os últimos minutos foram de pressão para o Cruzmaltino. O próximo adversário do Vasco será a Tombense, também de Minas Gerais

Publicado em 18 de Março de 2021 às 20:12

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 mar 2021 às 20:12
O Vasco da Gama venceu a Caldense pela Copa do Brasil
O Vasco da Gama venceu a Caldense pela Copa do Brasil Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco sofreu, mas está na segunda fase da Copa do Brasil. O time de São Januário empatou, por 1 a 1, com a Caldense, nesta quinta-feira, em Poços de Caldas, e foi beneficiado pelo regulamento por estar em melhor posição no ranking da CBF. O próximo adversário dos cariocas será o Tombense, também de Minas Gerais.
O Vasco teve a iniciativa do jogo, mas esbarrou na boa organização da Caldense, credenciada por vitórias recentes sobre Cruzeiro e América-MG. A defesa bem armada do time mineiro fez os cariocas concentrarem suas jogadas pelas laterais, além de procurar os chutes de longa distância.
Com isso, aos 19 minutos, Andrey arriscou de fora da área e forçou o goleiro Passarelli a fazer bela defesa. Aos 23, Bruno Gomes escapou pelo lado esquerdo, invadiu a área e levou muito perigo, quase abrindo o placar.
O mesmo Bruno Gomes cometeu grave erro na zaga, ao perder a bola para Amarildo, aos 27 minutos. O atacante emendou um forte chute, defendido pelo goleiro Lucão. O time mineiro foi castigado pela perda da grande oportunidade, aos 33 minutos.
O experiente Marquinhos Gabriel bateu falta e a bola bateu em Deivid Lazari, enganando o goleiro Passarelli, que tentou se recuperar no lance, mas não conseguiu: 1 a 0.
Logo aos quatro minutos do segundo tempo, o Vasco teve a chance de abrir enorme vantagem no placar, quando Gabriel Pec errou uma finalização na pequena área. A partir daí, a Caldense tomou conta do jogo e empurrou o time carioca para o seu campo.

Veja Também

Campeonato Capixaba será paralisado por pelo menos 14 dias

Campeão mundial pelo Corinthians em 2000, Gilmar Fubá morre aos 45 anos

Apesar do domínio, a Caldense não conseguiu chegar com perigo dentro da área vascaína, suas tentativas eram de longe e a falta de pontaria dos jogadores mineiros proporcionaram certa tranquilidade para o goleiro Lucão.
Mas o que o time carioca não contava era com uma falha geral da zaga. A bola sobrou na entrada da área e Bruno Oliveira, livre, bateu colocado para empatar o jogo, aos 36 minutos. Os últimos minutos foram de pressão dos mineiros, que não tiveram força para conseguirem a virada.

FICHA TÉCNICA

CALDENSE 1 X 1 VASCO
CALDENSE - Passarelli; Danilo Belão, Jonathan, Guilherme Martins e Verrone; Gabriel Tonini (Wagner), Lucas Silva, Bruno Oliveira, David Lazari (Dênis) e Rafael Peixoto (Rincon); Amarildo (Denilson). Técnico: Marcus Grippi.
VASCO - Lucão; Zeca (Léo Matos), Ernando, Ricardo e MT (Leandro Castan); Bruno Gomes, Andrey e Marquinhos Gabriel (Juninho); Gabriel Pec (Vinicius), Tiago Reis (Cano) e Talles Magno. Técnico: Marcelo Cabo.
GOLS - Marquinhos Gabriel aos 33 minutos do primeiro tempo. Bruno Oliveira aos 36 do segundo.
ÁRBITRO - Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP).
CARTÕES AMARELOS - Zeca, Juninho e Léo Matos;
RENDA E PÚBLICO - Jogos disputado com portões fechados.
LOCAL - Estádio Ronaldão, em Poços de Caldas.

Veja Também

Zema confirma paralisação do Mineiro a partir de segunda-feira

Rio Branco VN empata com ABC-RN e é eliminado da Copa do Brasil

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

