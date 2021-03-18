Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Combate à Covid-19

Zema confirma paralisação do Mineiro a partir de segunda-feira

A suspensão acontecerá após a disputa da quinta rodada do Estadual, no fim de semana. Outros campeonatos, como o Capixaba, também foram interrompidos

Publicado em 18 de Março de 2021 às 15:43

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 mar 2021 às 15:43
Jogadores do Atlético-MG comemoram gol
Jogadores do Atlético-MG comemoram gol Crédito: Reprodução Twitter @Atletico
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), confirmou nesta quinta-feira que o Campeonato Mineiro será paralisado a partir de segunda-feira. A suspensão acontecerá após a disputa da quinta rodada do Estadual, no fim de semana.
A decisão inicial pela paralisação havia sido tomada após reunião entre representantes do governo estadual e da Federação Mineira de Futebol, na terça-feira. Mas havia o agendamento de nova reunião para segunda-feira em que as partes avaliariam a paralisação. Nesta quinta, porém, o governador antecipou a suspensão, sem anunciar nova data para repensar a medida.
"Apenas essa rodada até domingo é que acontecerá. São pouquíssimos jogos e que estarão totalmente dentro dos procedimentos de segurança. A partir daí, tudo suspenso. O que nós queremos são medidas abrangentes que incluam todos, não queremos nenhum setor tendo tratamento diferenciado", declarou Zema, em entrevista ao canal EPTV.
A quinta rodada do Campeonato Mineiro tem início nesta quinta-feira e será disputada também na sexta, sábado e domingo, com seis jogos no total. As partidas serão realizadas durante a chamada "Onda Roxa" do Plano Minas Consciente, para evitar a propagação do novo coronavírus.
As medidas anunciadas na terça causaram mudanças na tabela, em razão das restrições de circulação no estado. Agendada para a próxima sexta-feira, a partida entre Coimbra e Atlético foi antecipada para as 17h30, no Mineirão. Mas o clássico América x Cruzeiro foi mantido às 16 horas do domingo, no Independência.

Veja Também

Rio Branco VN empata com ABC-RN e é eliminado da Copa do Brasil

Campeonato Capixaba será paralisado por pelo menos 14 dias

Rio Branco confirma surto de Covid-19 no elenco e comissão técnica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Minas Gerais Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A dificuldade de contratar mão de obra especializada é um dos principais entraves para o mercado imobiliário
Mercado imobiliário do ES foca em produtividade para vencer gargalo de mão de obra
Imagem de destaque
8 motivos para incluir o milho na alimentação
Caso chamou a atenção de moradores, na noite da última quinta-feira (23)
Motorista de app é sequestrado na Serra e suspeito morre após perseguição

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados