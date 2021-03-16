Rio Branco confirma surto de Covid-19 no elenco e comissão técnica

Rio Branco está preparado para o duelo decisivo que acontece no Kleber Andrade Crédito: Rio Branco/Divulgação

Andre Visser e o meia Gil Mineiro. O Rio Branco confirmou que ao menos 13 pessoas, entre jogadores e membros da comissão técnica testaram positivo para a Covid-19 , após testes realizados no fim da tarde e início da noite desta segunda-feira (15), em Santana, Cariacic a. Entre os infectados estão o técnico alemãoe o meia

Vários membros do elenco e do grupo de apoio, inclusive integrantes da diretoria se queixaram de problemas relacionados aos sintomas da Covid-19 durante o final de semana e também nesta segunda, quando o clube informou a situação à Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) alegando um surto da doença no time.

Em nota enviada à imprensa o clube confirmou os casos e revelou que todos os jogadores fizeram testes de Covid-19. Os casos positivos foram isolados e medicados. A orientação dos médicos é procurar atendimento em caso de algum agravamento ou falta de ar.

Na última quarta-feira (10), o Rio Branco fez história ao avançar de fase na Copa do Brasil Crédito: Fernando Madeira

A equipe foi goleada pelo Serra por 5 a 0, no último sábado, pela 3ª rodada do Campeonato Capixaba 2021, apresentando um nível físico bem abaixo do normal. A partida aconteceu apenas três dias após a classificação para a 2ª fase da Copa do Brasil, com a vitória de virada e com um jogador a menos sobre o Sampaio Corrêa por 2 a 1.

Os testes de Covid-19 não são feitos em todas as rodadas do Estadual. Foram programadas três baterias de testagem: uma antes da estreia, no fim de fevereiro; a segunda entre a 4ª e 5ª rodada, mas que por conta do surto no Rio Branco-ES foi antecipada para esta semana, nos dias 17 e 18 de março; e a terceira bateria de testes, que vai acontecer em meados de abril, antes do início das quartas de final.

O elenco Capa-Preta já havia feito um segundo teste de Covid-19 na sexta-feira retrasada (dia 5), para o jogo da Copa do Brasil contra o Sampaio Corrêa, onde foi positivado apenas o goleiro Diogo.

JOGADORES INFECTADOS

Jogadores

Diogo - goleiro

Gil Mineiro - meia

Sánchez - atacante

Buá - meia

Douglas - lateral-direiro

Thiago - meia

Esley - volante

Gian - volante

Gideão - goleiro

Comissão técnica

Andre Visser - técnico

Wesley Martinelli - preparador físico

Dionatan - fisiologista

Flávio Augusto - auxiliar técnico

NOTA ENVIADA À IMPRENSA

Todos os jogadores e membros da comissão técnica do Rio Branco Atlético Clube realizaram hoje o teste da Covid-19. Ao todo, nove jogadores e quatro membros da comissão testaram positivo. Outros profissionais do clube e diretores também vão passar por exames.