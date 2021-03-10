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Heróico

Rio Branco vence o Sampaio Corrêa e avança à 2ª fase da Copa do Brasil

Capa-Preta jogou com um a menos durante todo o segundo tempo, saiu atrás do placar, mas foi valente para buscar a virada e a classificação

Publicado em 10 de Março de 2021 às 20:03

Sidney Magno Novo

Sidney Magno Novo

Publicado em 

10 mar 2021 às 20:03
Rio Branco vence o Sampaio Corrêa e avança de fase na Copa do Brasil
Rio Branco vence o Sampaio Corrêa e avança de fase na Copa do Brasil Crédito: Fernando Madeira
Desde a sua estreia na Copa do Brasil, em 1999, o Rio Branco-ES disputou a competição cinco vezes e nunca havia passado da primeira fase e nem sequer vencido um jogo. Mas, na noite desta quarta-feira, o Capa-Preta quebrou tabus. Mesmo com um jogador a menos, o time capixaba derrotou o Sampaio Corrêa de virada, por 2 a 1, no Kleber Andrade, em Cariacica, e avançou pela primeira vez na competição nacional. 
Todos os três gols da partida saíram no segundo tempo. O Sampaio abriu o placar com André Luiz, que completou de cabeça um cruzamento de Marlon, aos 29 minutos. Aos 31, Edu Capetinha empatou para o Rio Branco, com um chute no canto do goleiro Mota. A classificação capixaba veio aos 41, quando o zagueiro Petróleo, de cabeça, fez o gol da vitória.
Classificado para a segunda fase, o Brancão encara o Vitória-BA, que nesta terça-feira eliminou o Águia Negra, com um triunfo de 1 a 0, no Mato Grosso do Sul. Nesta etapa, a vaga ainda será decidida em jogo único, disputado com o mando do time baiano, mas sem nenhuma vantagem. Em caso de igualdade, o vencedor será decidido nas cobranças de pênaltis. 

O JOGO

Mesmo sem precisar da vitória para garantir a classificação, o Sampaio Corrêa foi para cima, criou e quase abriu o placar, em pelo menos três oportunidades com Jefinho, Matheus Cassini e Dudu. O atacante Dione chegou a balançar as redes do goleiro Gott, mas o gol foi anulado porque o jogador se encontrava em posição irregular.
O Rio Branco respondeu do outro lado e também ficou perto de marcar. Nas duas finalizações do volante Gil Mineiro, o goleiro Mota salvou o time do Maranhão. Quando o Capa-Preta conseguiu equilibrar as ações do jogo, ficou com um jogador a menos após a expulsão do volante Esley, que levantou demais o pé em uma dividida.

Rio Branco vence o Sampaio Corrêa e avança de fase na Copa do Brasil

Na volta do intervalo, o time capixaba voltou bem posicionado na defesa e encontrou um Sampaio Corrêa mais cauteloso, por ter vantagem numérica em campo e também por jogar pelo empate. Porém, o tempo passou, o Rio Branco não conseguia encaixar os contra-ataques e, com isso, o time do Maranhão voltou a pressionar e enfim abriu o placar aos 29 minutos, com um gol de cabeça de André Luiz.
Nem deu tempo para o Rio Branco sentir o impacto do gol, porque aos 31 minutos, Edu Capetinha recebeu pelo lado esquerdo da área e chutou no canto de Mota para empatar o jogo. Com o gol, o clube capixaba passou a acreditar no resultado e foi recompensado aos 41 minutos, quando Arthur cobrou o escanteio e Petróleo fez de cabeça, o gol da classificação.

PRÓXIMOS JOGOS

Antes de voltar a jogar pela Copa do Brasil, o Rio Branco entra em campo pelo Campeonato Capixaba 2021. No sábado (13), às 15h, o Capa-Preta recebe o Serra, no Kleber Andrade. Eliminado, o Sampaio Corrêa volta as suas atenções para a Copa do Nordeste, quando enfrenta o Botafogo-PB, no sábado, às 20h30, no Almeidão.

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