Rio Branco vence o Sampaio Corrêa e avança à 2ª fase da Copa do Brasil

Rio Branco vence o Sampaio Corrêa e avança de fase na Copa do Brasil Crédito: Fernando Madeira

Desde a sua estreia na Copa do Brasil, em 1999, o Rio Branco-ES disputou a competição cinco vezes e nunca havia passado da primeira fase e nem sequer vencido um jogo. Mas, na noite desta quarta-feira, o Capa-Preta quebrou tabus. Mesmo com um jogador a menos, o time capixaba derrotou o Sampaio Corrêa de virada, por 2 a 1, no Kleber Andrade, em Cariacica, e avançou pela primeira vez na competição nacional.

Todos os três gols da partida saíram no segundo tempo. O Sampaio abriu o placar com André Luiz, que completou de cabeça um cruzamento de Marlon, aos 29 minutos. Aos 31, Edu Capetinha empatou para o Rio Branco, com um chute no canto do goleiro Mota. A classificação capixaba veio aos 41, quando o zagueiro Petróleo, de cabeça, fez o gol da vitória.

Classificado para a segunda fase, o Brancão encara o Vitória-BA, que nesta terça-feira eliminou o Águia Negra, com um triunfo de 1 a 0, no Mato Grosso do Sul. Nesta etapa, a vaga ainda será decidida em jogo único, disputado com o mando do time baiano, mas sem nenhuma vantagem. Em caso de igualdade, o vencedor será decidido nas cobranças de pênaltis.

O JOGO

Mesmo sem precisar da vitória para garantir a classificação, o Sampaio Corrêa foi para cima, criou e quase abriu o placar, em pelo menos três oportunidades com Jefinho, Matheus Cassini e Dudu. O atacante Dione chegou a balançar as redes do goleiro Gott, mas o gol foi anulado porque o jogador se encontrava em posição irregular.

O Rio Branco respondeu do outro lado e também ficou perto de marcar. Nas duas finalizações do volante Gil Mineiro, o goleiro Mota salvou o time do Maranhão. Quando o Capa-Preta conseguiu equilibrar as ações do jogo, ficou com um jogador a menos após a expulsão do volante Esley, que levantou demais o pé em uma dividida.

Rio Branco vence o Sampaio Corrêa e avança de fase na Copa do Brasil

Na volta do intervalo, o time capixaba voltou bem posicionado na defesa e encontrou um Sampaio Corrêa mais cauteloso, por ter vantagem numérica em campo e também por jogar pelo empate. Porém, o tempo passou, o Rio Branco não conseguia encaixar os contra-ataques e, com isso, o time do Maranhão voltou a pressionar e enfim abriu o placar aos 29 minutos, com um gol de cabeça de André Luiz.

Nem deu tempo para o Rio Branco sentir o impacto do gol, porque aos 31 minutos, Edu Capetinha recebeu pelo lado esquerdo da área e chutou no canto de Mota para empatar o jogo. Com o gol, o clube capixaba passou a acreditar no resultado e foi recompensado aos 41 minutos, quando Arthur cobrou o escanteio e Petróleo fez de cabeça, o gol da classificação.

PRÓXIMOS JOGOS